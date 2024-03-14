https://sputnikarabic.ae/20240314/ميتيس-الروسية-تقنص-جنودا-أوكرانيين-بضربة-دقيقة--فيديو-1086988251.html
"ميتيس" الروسية "تقنص" جنودا أوكرانيين بضربة دقيقة ... فيديو
"ميتيس" الروسية "تقنص" جنودا أوكرانيين بضربة دقيقة ... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقطع فيديو لقيام وحدات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية بتحييد مجموعة عسكرية أوكرانية بوساطة الصواريخ... 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T16:39+0000
2024-03-14T16:39+0000
2024-03-14T16:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/0e/1086988093_0:0:1472:828_1920x0_80_0_0_6e2890a729deef6f8f0de66c4af9240c.png
وتبين المشاهد لحظة استهداف المجموعة العسكرية الأوكرانية من قبل وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية بوساطة الصواريخ المضادة للدبابات من طراز "ميتيس" في منطقة العملية العسكرية.وفي وقت سابق، استولت القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة على مركبة مشاة قتالية من طراز "ماردر 1إي3".وقبلها، غنمت القوات الروسية دبابة أمريكية من طراز "برادلي"، وسويدية "سي في90"، بالإضافة إلى إصدارات مختلفة من ناقلة الجنود المدرعة "إم113".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240314/مشاهد-توثق-عملية-إفشال-القوات-الروسية-محاولة-اختراق-أوكرانية-لحدود-روسيا-فيديو--1086980932.html
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روسيا, رصد عسكري
"ميتيس" الروسية "تقنص" جنودا أوكرانيين بضربة دقيقة ... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقطع فيديو لقيام وحدات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية بتحييد مجموعة عسكرية أوكرانية بوساطة الصواريخ المضادة للدبابات من طراز "ميتيس" في منطقة العملية العسكرية.
وتبين المشاهد لحظة استهداف المجموعة العسكرية الأوكرانية من قبل وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية بوساطة الصواريخ المضادة للدبابات من طراز "ميتيس" في منطقة العملية العسكرية.
وفي وقت سابق، استولت القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة على مركبة مشاة قتالية من طراز "ماردر 1إي3".
وقبلها، غنمت القوات الروسية دبابة أمريكية من طراز "برادلي"، وسويدية "سي في90"، بالإضافة إلى إصدارات مختلفة من ناقلة الجنود المدرعة "إم113".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.