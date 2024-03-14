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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240314/ميتيس-الروسية-تقنص-جنودا-أوكرانيين-بضربة-دقيقة--فيديو-1086988251.html
"ميتيس" الروسية "تقنص" جنودا أوكرانيين بضربة دقيقة ... فيديو
"ميتيس" الروسية "تقنص" جنودا أوكرانيين بضربة دقيقة ... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقطع فيديو لقيام وحدات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية بتحييد مجموعة عسكرية أوكرانية بوساطة الصواريخ... 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T16:39+0000
2024-03-14T16:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتبين المشاهد لحظة استهداف المجموعة العسكرية الأوكرانية من قبل وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية بوساطة الصواريخ المضادة للدبابات من طراز "ميتيس" في منطقة العملية العسكرية.وفي وقت سابق، استولت القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة على مركبة مشاة قتالية من طراز "ماردر 1إي3".وقبلها، غنمت القوات الروسية دبابة أمريكية من طراز "برادلي"، وسويدية "سي في90"، بالإضافة إلى إصدارات مختلفة من ناقلة الجنود المدرعة "إم113".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240314/مشاهد-توثق-عملية-إفشال-القوات-الروسية-محاولة-اختراق-أوكرانية-لحدود-روسيا-فيديو--1086980932.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

"ميتيس" الروسية "تقنص" جنودا أوكرانيين بضربة دقيقة ... فيديو

16:39 GMT 14.03.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationميتيس تدمر تجمعا أوكرانيا
ميتيس تدمر تجمعا أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقطع فيديو لقيام وحدات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية بتحييد مجموعة عسكرية أوكرانية بوساطة الصواريخ المضادة للدبابات من طراز "ميتيس" في منطقة العملية العسكرية.
وتبين المشاهد لحظة استهداف المجموعة العسكرية الأوكرانية من قبل وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية بوساطة الصواريخ المضادة للدبابات من طراز "ميتيس" في منطقة العملية العسكرية.
وفي وقت سابق، استولت القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة على مركبة مشاة قتالية من طراز "ماردر 1إي3".
وقبلها، غنمت القوات الروسية دبابة أمريكية من طراز "برادلي"، وسويدية "سي في90"، بالإضافة إلى إصدارات مختلفة من ناقلة الجنود المدرعة "إم113".
مسيرة روسية تستهدف دبابة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد توثق عملية إفشال القوات الروسية محاولة اختراق أوكرانية لحدود روسيا... فيديو
13:43 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Военнослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:30 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تحذير مصري بعد تأكيد نتنياهو "حتمية" دخول رفح06:27 GMT
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