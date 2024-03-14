https://sputnikarabic.ae/20240314/هنية-الميدان-والمفاوضات-خطان-متوازيان-وحماس-تسعى-بكل-قوة-لإنهاء-الحرب-1086970474.html

هنية: الميدان والمفاوضات خطان متوازيان و"حماس" تسعى بكل قوة لإنهاء الحرب

هنية: الميدان والمفاوضات خطان متوازيان و"حماس" تسعى بكل قوة لإنهاء الحرب

سبوتنيك عربي

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، إن الفرصة متاحة للتوصل إلى اتفاق متعدد المراحل بشأن وقف الحرب في قطاع غزة إذا تخلت حكومة إسرائيل... 14.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-14T09:26+0000

2024-03-14T09:26+0000

2024-03-14T09:26+0000

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وأضاف هنية في بيان، أمس الأربعاء، إن "موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن يتغير في الخطاب ويخضع للاختبار في التطبيق".وتابع: "الإدارة الأمريكية مطلوب منها الكثير من الأفعال لوقف حرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يتعرض لها شعبنا في غزة".وأوضح أن "الميدان والمفاوضات خطان متوازيان"، لافتًا إلى أن حماس تسعى بكل قوة لإنهاء الحرب.وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلت، الأحد الماضي، عن مصادر مطلعة على الصفقة المحتملة بشأن المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة، أن ما يحاول جهاز "الموساد" ترويجه حول عدم اهتمام الحركة بصفقة التبادل غير صحيح.وأوضحت المصادر أن الوقت يمر دون الحصول على نتائج تذكر، مضيفةً أنه قريبا لن يكون هناك جدوى من التفاوض لأنه لن يبقى رهائن، كما أن إسرائيل مستمرة في المماطلة، بحسب الصحيفة.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ أكثر من 5 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.يذكر أنه، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 31 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

https://sputnikarabic.ae/20240313/وزير-إسرائيلي-حماس-تؤخر-صفقة-الرهائن-لأنها-تتوقع-انضمام-أطراف-أخرى-للمعارك-خلال-شهر-رمضان-1086923684.html

https://sputnikarabic.ae/20240310/مصادر-إسرائيلية-الترويج-لعدم-اهتمام-حماس-بصفقة-المحتجزين-غير-صحيح-وفريقنا-يتعنت-في-شروطه--1086841954.html

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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, إسماعيل هنية, العالم العربي, الأخبار