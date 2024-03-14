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وزير الخارجية المصري: الميناء العائم في غزة يبدأ العمل بعد شهرين

وزير الخارجية المصري: الميناء العائم في غزة يبدأ العمل بعد شهرين

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الخميس، أنه من المنتظر أن يبدأ العمل في الميناء العائم في قطاع غزة بعد شهرين، مشددا على "ترحيب مصر بالأفكار التي... 14.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-14T13:46+0000

2024-03-14T13:46+0000

2024-03-14T13:46+0000

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ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن شكري تصريحات أدلى بها، في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية إسبانيا، أشار فيها إلى صعوبة الأوضاع والمعاناة المستمرة في غزة مع وفاة عدد كبير من الأطفال لعدم توفر المياه والطعام والأدوية، محملا إسرائيل "مسؤولية مراعاة حقوق الفلسطينيين وفتح المعابر الستة لدخول المساعدات".وأكد شكري على أهمية الإسراع في دخول المساعدات، موضحا إنشاء الميناء العائم أمر لا يحتمل التأخير، داعيا لضرورة الدفع بمزيد من الشاحنات الإنسانية لداخل غزة بشكل سريع بدلا من تعمد الجانب الاسرائيلي دخول المساعدات.ودعا وزير الخارجية المصري إلى ضرورة مراعاة الوضع الإنساني في غزة مع ارتفاع عدد الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ، موضحا أن بلاده تعمل بكل جهد لوقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل أسرى.وأشاد شكري بالدور الكبير الذي تقوم به وكالة الأونروا داخل الأراضي الفلسطينية، مشددا على "استمرار مصر فى العمل والوساطة لأنها الأنجح في التوصل لحل بخصوص الأزمة في غزة".يذكر أنه، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 31 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة، وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

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العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, مصر, أخبار مصر الآن