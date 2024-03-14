https://sputnikarabic.ae/20240314/منظمات-دولية-هناك-دول-تمد-غزة-بالمساعدات-وإسرائيل-بالأسلحة-1086975348.html

منظمات دولية: هناك دول تمد غزة بالمساعدات وإسرائيل بالأسلحة

منظمات دولية: هناك دول تمد غزة بالمساعدات وإسرائيل بالأسلحة

سبوتنيك عربي

اتهمت 25 منظمة دولية عاملة في قطاع غزة بعض الدول التي نفذت إسقاطات جوية للمساعدات الإغاثية على القطاع، بأنها تزود في الوقت نفسه إسرائيل بالسلاح. 14.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-14T11:53+0000

2024-03-14T11:53+0000

2024-03-14T11:53+0000

طوفان الأقصى

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

الأخبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082411566_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_05d56e6226b6ee74132b1e0273f0ed3f.jpg

ونقلت وكالة "صفا" عن تلك المنظمات بيانا مشتركا نشرته منظمة العفو الدولية، قالت فيه إنه "لا يمكن للدول الاختباء وراء عمليات الإنزال الجوي وجهود فتح ممر بحري لخلق وهم بأنها تفعل ما يكفي لدعم الاحتياجات في غزة، خاصة وأن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات لا تلبي الاحتياجات الهائلة في القطاع".وأشارت إلى أن "بعض الدول التي قامت بإنزال جوي للمساعدات، وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، تقوم أيضا بتزويد إسرائيل بالأسلحة التي قد يتم استخدامها في جرائم دولية".ودعا البيان الدول المذكورة إلى وقف عمليات نقل الأسلحة وتنفيذ تدابير لفرض وقف فوري لإطلاق النار ووصول المساعدات دون قيود ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن للدول الاستفادة من المساعدات للتحايل على مسؤولياتها وواجباتها الدولية بموجب القانون الدولي".وشدد البيان على أن "المسؤولية الأساسية لتلك الدول هي منع وقوع الجرائم الفظيعة وممارسة ضغط سياسي فعال لإنهاء القصف المستمر (على قطاع غزة) والقيود التي تمنع الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية".جدير بالذكر أن البيان المشترك جاء بتوقيع 25 منظمة عاملة في غزة؛ منها "العفو الدولية" و"أوكسفام" و"أطباء بلا حدود" فرع فرنسا، و"شبكة أطباء العالم" و"المجلس الدنماركي للاجئين"، ورابطة المنظمات الإيطالية غير الحكومية، وغيرها.وفي وقت سابق، صرحت، سيخريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، بأن "إيصال المساعدات جوا أو بحرا ليس بديلا عن إيصال المساعدات برا لأنه السبيل الوحيد للوفاء بالحجم الهائل للاحتياجات لسكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون شخص".ونقل موقع الأمم المتحدة عن المسؤولة، قولها بأن "الإسقاط الجوي للمساعدات يعد رمزا على دعم المدنيين في غزة، وشهادة على إنسانيتنا المشتركة، ولكنه قطرة في محيط، وأبعد عن أن يكون كافيا، إنه مهم ولكنه يبقى متواضعا للغاية".جاءت تصريحات كاخ، عقب مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي للاستماع منها إلى إحاطة عن جهودها، التي تقوم بها وفق ولايتها التي ينص عليها قرار المجلس رقم 2720.

https://sputnikarabic.ae/20240314/الخارجية-الفلسطينية-المجتمع-الدولي-لم-يتمكن-من-تنفيذ-أي-إجراء-لحماية-المدنيين-في-غزة-1086973991.html

https://sputnikarabic.ae/20240313/استنفار-في-الجيش-الإسرائيلي-إثر-تسلل-غواصين-من-غزة-إلى-المياه-الإسرائيلية-1086952341.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, الأخبار