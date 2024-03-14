https://sputnikarabic.ae/20240314/وسط-الدمار-والقصف-تكية-رمضان-محاولة-شبابية-لإفطار-النازحين-في-غزة-صور-1086984674.html

وسط الدمار والقصف... "تكية رمضان" محاولة شبابية لإفطار النازحين في غزة.. صور

وسط الدمار والقصف... "تكية رمضان" محاولة شبابية لإفطار النازحين في غزة.. صور

سبوتنيك عربي

تتخذ المساعدات ومبادرات الإطعام طابعا مغايرا في شهر رمضان الكريم، حيث بات تدشين هذه الموائد عادة في معظم البلدان العربية والإسلامية، بيد أنها لم تعد كذلك في... 14.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-14T15:03+0000

2024-03-14T15:03+0000

2024-03-14T15:03+0000

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غزة التي يموت أهلها جوعا لعدم وصول المساعدات الإنسانية لجميع السكان بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة قرابة الخمسة أشهر، لم يكن من السهل التكفل بإقامة تكية أو مائدة لإفطار الأهالي في شهر رمضان، في ظل الحصار المستمر والجوع الذي يفتك بالجميع.المساعدات الإنسانية التي تدخل لا تسد جوع الأطفال والنساء، حيث يعاني معظم السكان هناك من سوء تغذية، فيما حذرت كافة المنظمات الإغاثية والإنسانية المعنية من كارثة الوضع هناك بسبب عدم نجاح إدخال وإيصال المساعدات الإغاثية للجميع.وسط هذه الحياة الصعبة، ومع استحالة وندرة الحصول على المواد الغذائية، لم يتوقف الشاب الفلسطيني رشاد رجب، وبعض الشباب الغزاويين، عن إقامة تكية لإطعام ما بين 500 إلى 1000 فلسطيني في شهر رمضان.محاولات الشاب رشاد لإغاثة المنكوبين من قطاع غزة لم تتوقف عند هذا الحد، حيث نجح من قبل في تدشين مخيم لإيواء النازحين الفلسطينيين المهجرين من شمال القطاع، وذلك عبر جمع التبرعات وإقامة ما يزيد عن 300 خيمة.وأكد لـ"سبوتنيك" أن منطقة رفح مكتظة بالنازحين الفلسطينيين ويمكن في حال توفرت المساعدات اللازمة خدمة أكبر عدد من المخيم ومن النازحين في الخارج أيضا.بحسب رشاد، ظهرت التكية لحاجة الناس المستمرة للطعام خاصة في شهر رمضان، لا سيما في ظل عدم توافر الغاز والحطب لطبخ الطعام، معتبرًا أن هذا المكان يوفر جهد كبير على النازحين في توفير الطعام، خاصة في وقت الإفطار.وقال إن التكية استطاعت في اليوم الأول من شهر رمضان توفير اللحم مع الطعام للنازحين، حيث تمكن من ذبح خروفين بعد جمع التبرعات التي ترسل من الخارج، مؤكدًا أنهم يواجهون صعوبات بالغة في توفير المواد والطعام للتكية، لا سيما في ظل الأسعار الباهظة نتيجة الحرب، حيث بلغ سعر الخروف الواحد ألف دولار، بعد أن كان سعره 200 دولار قبل الحرب، فيما يصل سعر كيس الأرز إلى 200 و300 دولار بعد أن كان بـ 10 دولارات في السابق.وبين رشاد أن التكية تخدم من 500 إلى 1000 شخص يوميًا، فيما تتخطى تكلفة إفطار المخيم في التكية لمدة يوم واحد مع توزيع اللحم والأرز الـ 2000 دولار، لذلك يقومون بجمع التبرعات لتغطية نفقة يوم واحد من الإفطار.ويحاول رشاد توفير الجو النفسي الملائم في المخيم للسكان النازحين، حيث استطاع توفير زينة رمضان، وكذلك بعض الفوانيس للأطفال، وعدد من المصاحف، عبر التبرعات، التي تأتي في معظمها من مصر والدول المجاورة.وتقول منظمات حقوقية إن إسرائيل لجأت إلى استخدام سلاح التجويع ضد سكان قطاع غزة، في وقت يقف فيه العالم دون حسيب.ففي حين يهدر العالم نحو 1.5 مليار طن من الطعام سنويا، يقضي الأطفال والنساء والشيوخ في غزة أياما متواصلة دون كسرة خبز واحدة، وهذا الوضع فاقمه عجز دولي حتى على مستوى مجلس الأمن الدولي، بفرض إيصال الغذاء والماء والدواء لسكان غزة.وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فقد أعلن إيقاف تسليم المساعدات الغذائية إلى شمالي قطاع غزة لحين توفر ظروف تسمح بالتوزيع الآمن، محذرا من أن وقف تسليم المساعدات سيعرض المزيد من السكان لخطر الموت جوعا.وأظهرت بيانات من الأمم المتحدة ومسؤولين، أن "تدفق المساعدات التي تدخل غزة من مصر، توقف تقريبا في الأسبوعين الماضيين، وأن انهيار الأمن في القطاع فاقم صعوبات توزيع الغذاء الذي يصل إلى القطاع".ومنذ التاسع من فبراير/ شباط الجاري، تظهر الأرقام اليومية انخفاضا حادا في إمدادات المساعدات التي وصلت إلى غزة، حيث يواجه السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الذين تحول معظمهم إلى نازحين، مستويات مختلفة من أزمة الجوع.وكانت غزة قبل تجدد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تعتمد على دخول 500 شاحنة محملة بالإمدادات يوميا، وحتى في أثناء القتال العنيف، في يناير/ كانون الثاني الماضي، استطاعت نحو 200 شاحنة مساعدات العبور إلى القطاع في معظم الأيام.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 31 ألف قتيل وأكثر من 73 ألف مصاب بين سكان القطاع.

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