https://sputnikarabic.ae/20240315/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-9-صواريخ-وطائرتين-مسيرتين-في-مناطق-سيطرة-أنصار-الله-باليمن-1087000117.html
الجيش الأمريكي يعلن تدمير 9 صواريخ وطائرتين مسيرتين في مناطق سيطرة أنصار الله باليمن
الجيش الأمريكي يعلن تدمير 9 صواريخ وطائرتين مسيرتين في مناطق سيطرة أنصار الله باليمن
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الجمعة، تدمير 9 صواريخ مضادة للسفن وطائرتين مسيرتين لجماعة "أنصار الله" في مناطق سيطرتها باليمن. 15.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-15T02:39+0000
2024-03-15T02:39+0000
2024-03-15T02:39+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها عبر منصة "إكس": "نجحت القيادة المركزية للولايات المتحدة في الاشتباك وتدمير تسعة صواريخ مضادة للسفن ومركبتين جويتين بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".وأضاف البيان: "لقد تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأميركية والسفن التجارية".وتابع البيان: "بين الساعة 6:50 صباح يوم 14 آذار/مارس والساعة 12:40 صباح يوم 15 آذار/مارس (بتوقيت صنعاء)، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه خليج عدن واثنين من الصواريخ الباليستية المضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر"، مشيرًا إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف".وأمس، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، توسيع إجراءات جماعته في منع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، من المرور في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، لتشمل المحيط الهندي، مؤكداً تنفيذ قواته، خلال الأسبوع الجاري، ثلاث عمليات به ضد سفن مرتبطة بتل أبيب.وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر، تضامناً مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة ضد إسرائيل.وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20240314/قصف-جوي-أمريكي-وبريطاني-يستهدف-مواقع-لـأنصار-الله-اليمنية-بمحافظة-حجة-1086999383.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, أنصار الله, الحرب على اليمن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, أنصار الله, الحرب على اليمن
الجيش الأمريكي يعلن تدمير 9 صواريخ وطائرتين مسيرتين في مناطق سيطرة أنصار الله باليمن
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الجمعة، تدمير 9 صواريخ مضادة للسفن وطائرتين مسيرتين لجماعة "أنصار الله" في مناطق سيطرتها باليمن.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها عبر منصة "إكس": "نجحت القيادة المركزية للولايات المتحدة في الاشتباك وتدمير تسعة صواريخ مضادة للسفن ومركبتين جويتين بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وأضاف البيان: "لقد تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأميركية والسفن التجارية".
وتابع البيان: "بين الساعة 6:50 صباح يوم 14 آذار/مارس والساعة 12:40 صباح يوم 15 آذار/مارس (بتوقيت صنعاء)، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه خليج عدن واثنين من الصواريخ الباليستية المضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر"، مشيرًا إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف".
وأمس، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، توسيع إجراءات جماعته في منع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، من المرور في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، لتشمل المحيط الهندي، مؤكداً تنفيذ قواته، خلال الأسبوع الجاري، ثلاث عمليات به ضد سفن مرتبطة بتل أبيب.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، منع السفن الإسرائيلية من الملاحة
في البحر الأحمر، تضامناً مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة ضد إسرائيل.
وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.