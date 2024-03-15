https://sputnikarabic.ae/20240315/الخارجية-الإيطالية-إرسال-قوات-الناتو-إلى-أوكرانيا-يحمل-في-طياته-خطر-اندلاع-الحرب-العالمية-الثالثة-1087026070.html

الخارجية الإيطالية: إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا يحمل في طياته خطر اندلاع الحرب العالمية الثالثة

الخارجية الإيطالية: إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا يحمل في طياته خطر اندلاع الحرب العالمية الثالثة

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاجاني، ، اليوم الجمعة، أن إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا يحمل في طياته خطر اندلاع الحرب العالمية... 15.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-15T15:02+0000

2024-03-15T15:02+0000

2024-03-15T15:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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ونقلا عن وكالة أنباء "أسكا نيوز"، أضاف الوزير: "أعتقد أن الناتو لا ينبغي أن يدخل أوكرانيا، سيكون هذا خطأ، يجب أن نساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، لكن الدخول في حرب مع روسيا يعني خطر الحرب العالمية الثالثة".وكرر تاجاني الفرضية القائلة بأن إيطاليا لا تنوي الدخول في صراع مسلح مع روسيا، وقال الوزير في مناسبة عامة في فيرونا: "آمل أيضا ألا تفكر أي دولة في هذا الأمر، ولا يوجد اتفاق أو فكرة بشأن هذا الأمر".وقال تاجاني على راديو "راي 1": "شارك نائب الوزير إدموندو سيريلي في الاجتماع الذي نظمه ماكرون في باريس. قبل ساعات قليلة من انعقاد اجتماع مجموعة السبع، ولم يتحدث أحد على الإطلاق عن هذه الفرضية".وتابع: "قام الفرنسيون أنفسهم بتصحيح المشهد جزئياً، قائلين إن الأمر يتعلق بالوجود وليس بالوحدات القتالية، وبوجود مستشارين. يبدو لي أن هذه الفرضية قد تم نسيانها بالفعل".لافروف: يوجد ضباط غربيون في أوكرانيا بينهم بريطانيون وفرنسيونوفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين اطّلع على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا والذي نوقش في أوروبا.وأشار إلى أن عددا من الدول المشاركة في اجتماع باريس تحافظ على "تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن"، مؤكدًا أن "هذا بالطبع ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق. يجب أن يدركوا ذلك".

https://sputnikarabic.ae/20240315/رئيس-الوزراء-المجري-يهدد-بـاحتلال-بروكسل-لحماية-استقلال-بلاده---1087024746.html

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