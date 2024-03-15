https://sputnikarabic.ae/20240315/جنرال-إسرائيلي-سابق-ما-يقوله-نتنياهو-بشأن-القضاء-الكامل-على-حماس-كذب-ويستحيل-القضاء-عليها-1087008974.html

جنرال إسرائيلي سابق: ما يقوله نتنياهو بشأن القضاء الكامل على حماس "كذب" ويستحيل القضاء عليها

جنرال إسرائيلي سابق: ما يقوله نتنياهو بشأن القضاء الكامل على حماس "كذب" ويستحيل القضاء عليها

سبوتنيك عربي

قال جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الجمعة، إن ما يقوله نتنياهو بشأن القضاء الكامل على حركة حماس "كذب" ولا يمكننا الإجهاز على الحركة بشكل كامل. 15.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-15T09:12+0000

2024-03-15T09:12+0000

2024-03-15T09:12+0000

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن الجنرال إسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، أن ما قاله نتنياهو بشأن القضاء على حماس خدعة كبيرة.وأشار الجنرال بريك إلى أن تصريحات نتنياهو حول القضاء على حركة حماس كذبة على الأمة ولا يوجد أي أساس منطقي لذلك الأمر، مضيفا أنه من المستحيل أن تنهار حماس بشكل كامل.وكان نتنياهو قد صرح، أمس الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي سيدخل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وينهي مهمة القضاء على مقاتلي حماس وهو ما صرح به أثناء زيارته للقاعدة عوفر العسكرية. وفي سياق متصل، قال برلماني إسرائيلي، اليوم الجمعة، إن كل من يطلب الدخول إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة الآن يعرض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر.ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن الجنرال احتياط ماتان كاهانا، عضو الكنيست عن حزب "معسكر الدولة"، أن هناك اعتبارات استراتيجية وعملياتية تتعلق بموعد دخول الجيش الإسرائيلي إلى مدينة رفح.وذكر كاهانا أن هناك الكثيرين من الإسرائيليين وعلى رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يطالبون الجيش بالدخول إلى مدينة رفح، ولكنهم لا يعرفون ببساطة أنهم يعرضون جنود الجيش للخطر، لأن هناك اعتبارات استراتيجية تتعلق بموعد وكيفية دخول الجيش الإسرائيلي إلى مدينة رفح.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 31 ألف قتيل وأكثر 73 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240315/برلماني-إسرائيلي-كل-من-يطلب-الدخول-إلى-رفح-الآن-يعرض-جنود-الجيش-للخطر-1087005047.html

https://sputnikarabic.ae/20240315/انتشار-أمني-مكثف-للشرطة-الإسرائيلية-في-محيط-المسجد-الأقصى-بالتزامن-مع-الجمعة-الأولى-من-شهر-رمضان-1087002079.html

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طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل