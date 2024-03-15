https://sputnikarabic.ae/20240315/ضابط-مخابرات-يتحدث-عن-اللواء-الذي-يمكن-أن-يرسله-ماكرون-إلى-أوكرانيا-1087000870.html

ضابط مخابرات يتحدث عن اللواء الذي يمكن أن يرسله ماكرون إلى أوكرانيا

ضابط مخابرات يتحدث عن اللواء الذي يمكن أن يرسله ماكرون إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

كشف ضابط المخابرات السابق في الجيش الأمريكي، سكوت ريتر، عن القوات التي من المحتمل أن تقوم فرنسا بإرسالها إلى أوكرانيا. 15.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-15T05:05+0000

2024-03-15T05:05+0000

2024-03-15T05:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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قال ضابط المخابرات السابق ريتر خلال مقابلة مع قناة The Rock FOXX على منصة "يوتيوب" إن "فرنسا يمكنها أن ترسل كتيبة واحدة من فئة لواء معززة فقط إلى أوكرانيا.وأشار ريتر إلى أن الكتيبة الفرنسية الأقرب إلى أوكرانيا موجودة في رومانيا كجزء من مهمة "إيغل" التابعة للناتو ويمكن تعزيزها بعناصر ومعدات إضافية وتحويلها إلى لواء عسكري، موضحا أن فرنسا تخطط لزيادة الوحدة إلى لواء بحلول عام 2025، لكنها قد تفعل ذلك على أساس طارئ من أجل العملية في أوكرانيا.وبحسب ريتر، تضم الكتيبة 13 دبابة قتالية رئيسية من طراز لوكلير، مضيفا أن القوات البرية مدعومة بأربعة مقاتلات رافال، وهي أهداف مشروعة لروسيا إذا شاركت بشكل مباشر في الصراع. واعتبر ريتر أنه سيكون من الصعب للغاية على الفرنسيين نقل قوات أكثر قوة إلى أوكرانيا بسبب مشاكل لوجستية، لافتا إلى أن فرنسا استغرقت عامين في السابق للتخطيط لعملية في وقت السلم لنشر 12 ألف جندي في مناورة أوريون التابعة لحلف شمال الأطلسي.وسخر ريتر بالقول إن "الفرنسيين سيرسلون لواء واحدا، وسوف يغير الوضع بطريقة سحرية"، مضيفا أن هذا أمر مثير للسخرية وسيكون ذلك بمثابة انتحار لفرنسا".وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون، إن "باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من الانتصار في هذه الحرب"، ووفقًا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء حتى الآن.وفي الوقت ذاته، ذكرت سلطات العديد من الدول الأوروبية أنه "لا يوجد حديث عن نقل عسكريين إلى أوكرانيا"، وعلى وجه الخصوص، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزير دفاعه بوريس بيستوريوس، أن "ألمانيا لن ترسل أفرادها العسكريين إلى الجمهورية (أوكرانيا)"، بالإضافة إلى ذلك، أوضح رئيس الحكومة الألمانية أن دول الناتو ككل لن تفعل ذلك.

https://sputnikarabic.ae/20240314/ماكرون-فرنسا-لن-تأخذ-زمام-المبادرة-عندما-يتعلق-الأمر-بالأعمال-القتالية-في-أوكرانيا-1086998153.html

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