https://sputnikarabic.ae/20240315/علاج-مطور-يقضي-على-ورم-الدماغ-الخبيث-القاتل-في-أيام-1087016983.html

علاج مطور يقضي على ورم الدماغ الخبيث القاتل في أيام

علاج مطور يقضي على ورم الدماغ الخبيث القاتل في أيام

سبوتنيك عربي

كشفت فحوصات الدماغ لرجل يبلغ من العمر 72 عامًا تم تشخيص إصابته بنوع شديد العدوانية من السرطان يعرف باسم "الورم الأرومي الدبقي"، عن تراجع ملحوظ في حجم الورم... 15.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-15T12:38+0000

2024-03-15T12:38+0000

2024-03-15T12:38+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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وفي دراسة نشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، أكدت على الرغم من أن نتائج اثنين آخرين من المشاركين الذين لديهم تشخيصات مماثلة كانت أقل إيجابية إلى حد ما، فإن نجاح الحالة لا يزال يبشر بالخير للبحث عن طريقة فعالة لعلاج مرض غير قابل للشفاء حاليا.عادةً ما تكون الأورام الأرومية الدبقية مميتة بقدر ما يمكن أن تسببه السرطانات، وهي تنبثق من الخلايا الداعمة داخل الجهاز العصبي المركزي، ويمكن أن تتطور بسرعة إلى كتل خبيثة تودي بحياة ما يصل إلى 95% من المرضى في غضون خمس سنوات.بعد أن تمت الموافقة عليه لعلاج سرطانات الدم، فإن قدرة العلاج بخلايا "سي آه آر تي" المثيرة للإعجاب على شم الخلايا السرطانية قد تقدم مزايا في تدمير الأورام الأرومية الدبقية.يتم جمع الخلايا التائية للمريض وإعادة هندستها للتعرف على العلامات السطحية المحددة على السطح الخارجي للخلايا السرطانية قبل إعادتها عن طريق الحقن، مما يعني أن العلاج بالخلايا التائية "سي آه آر تي" يشبه إلى حد ما توظيف صائد جوائز محلي للتسلل بصمت عبر الأزقة بحثًا.للتغلب على ذلك، وجد الباحثون طريقة لتشجيع خلايا "سي آه آر تي" على إنتاج أجسام مضادة تبحث عن "إي جي إف آر" غير المتغيرة، في حين أن هذه البروتينات لا يتم التعبير عنها عادةً بواسطة خلايا الدماغ، إلا أنها توجد في الخلايا السرطانية، مما يوفر ميزة تعريف إضافية لصائدي الجوائز المجندين.وجدت التجارب المعملية قبل السريرية أن العلاج بجزيء الجسم المضاد للخلايا التائية، ويعمل كما هو متوقع في موقع الورم، حتى أنه قام بتجنيد خلايا تائية تنظيمية أخرى للانضمام إلى المعركة.تم تجنيد ثلاثة مرضى فقط، وتم تشخيص إصابتهم جميعًا بنوع من الورم الأرومي الدبقي يعبر عن متغير "إي جي إف آر".وبعد بضعة أشهر فقط، سيعود المريض إلى طاولة العمليات مع إجراء فحوصات لاحقة تظهر أن السرطان قد تقدم مرة أخرى.وكانت القصة مماثلة بالنسبة لمرأة تبلغ من العمر 57 عامًا تعاني من ورم أرومي دبقي كبير ينمو في نصف الكرة الأيسر. على الرغم من أن ورمها شهد تراجعًا شبه كامل بعد خمسة أيام من العلاج، إلا أن السرطان أظهر علامات الارتداد بعد شهر واحد فقط.مع عدم وجود علامات على انخفاض السرطان لدى المشارك الثالث البالغ من العمر 72 عامًا، واقتصار الآثار الجانبية على الحمى وظهور بعض العقيدات لفترة وجيزة في الرئتين، فإن الباحثين متفائلون بأن لديهم أسبابًا لمواصلة استكشاف نهجهم العلاجي المناعي الجديد.دراسة: اختبار دم بسيط قادر على الكشف مبكرا عن الإصابة بالسرطان

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علوم, الصحة