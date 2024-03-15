https://sputnikarabic.ae/20240315/كم-عدد-مراكز-الاقتراع-وأين-تكون-مفتوحة-للانتخابات-الرئاسية-في-الخارج؟-1087007754.html
كم عدد مراكز الاقتراع وأين تكون مفتوحة للانتخابات الرئاسية في الخارج؟
كم عدد مراكز الاقتراع وأين تكون مفتوحة للانتخابات الرئاسية في الخارج؟
سبوتنيك عربي
يتم فتح ما يقرب من 300 مركز اقتراع للانتخابات الرئاسية الروسية في الخارج - في 144 دولة. 15.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-15T08:48+0000
2024-03-15T08:48+0000
2024-03-15T08:48+0000
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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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وهذا بعد أقل من 6 سنوات، حيث كان حينذاك 401 موقعًا في 145 دولة. وارتبط تقليص أماكن التصويت المبكر في الخارج في لجنة الانتخابات المركزية بالإجراءات غير الودية المتخذة ضد البعثات الدبلوماسية الروسية.وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 آذار / مارس 2024.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).اقرأ أيضا - افتتاح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية الروسية لليوم الأول
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, инфографика
انفوجرافيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, инфографика
كم عدد مراكز الاقتراع وأين تكون مفتوحة للانتخابات الرئاسية في الخارج؟
يتم فتح ما يقرب من 300 مركز اقتراع للانتخابات الرئاسية الروسية في الخارج - في 144 دولة.
وهذا بعد أقل من 6 سنوات، حيث كان حينذاك 401 موقعًا في 145 دولة. وارتبط تقليص أماكن التصويت
المبكر في الخارج في لجنة الانتخابات المركزية بالإجراءات غير الودية المتخذة ضد البعثات الدبلوماسية الروسية.
وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية
على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 آذار / مارس 2024.
ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).