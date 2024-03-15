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https://sputnikarabic.ae/20240315/لجنة-الانتخابات-المركزية-تعلن-افتتاح-جميع-مراكز-الاقتراع-في-اليوم-الأول-في-موسكو-1087001449.html
لجنة الانتخابات المركزية تعلن افتتاح جميع مراكز الاقتراع في اليوم الأول في موسكو
لجنة الانتخابات المركزية تعلن افتتاح جميع مراكز الاقتراع في اليوم الأول في موسكو
سبوتنيك عربي
أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في موسكو، أولغا كيريلوفا، صباح اليوم الجمعة، أن جميع مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية، افتتحت كالمعتاد في الساعة... 15.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-15T06:28+0000
2024-03-15T06:28+0000
روسيا
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وقالت كيريلوفا للصحفيين: "اليوم بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية في الـ8 بمدينة موسكو، واليوم جميع مراكز الاقتراع افتتحت في الوقت المحدد".وأضافت كيريلوفا: "نحن في القاعة التي يوجد فيها كاميرات المراقبة، ويمكننا رؤية انطلاق التصويت الإلكتروني، في الدقائق القليلة الأولى، بعد حوالي 15 دقيقة، صوت بالفعل أكثر من 40 ألفا من سكان موسكو".وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 آذار / مارس 2024.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).
https://sputnikarabic.ae/20240314/بوتين-يدعو-المواطنين-إلى-التصويت-بقوة-في-الانتخابات-الرئاسية-1086959539.html
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روسيا

لجنة الانتخابات المركزية تعلن افتتاح جميع مراكز الاقتراع في اليوم الأول في موسكو

06:28 GMT 15.03.2024
© Sputnik . Victor Tolochkoالانتخابات الرئاسية الروسية
الانتخابات الرئاسية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2024
© Sputnik . Victor Tolochko
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أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في موسكو، أولغا كيريلوفا، صباح اليوم الجمعة، أن جميع مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية، افتتحت كالمعتاد في الساعة الثامنة صباحاً.
وقالت كيريلوفا للصحفيين: "اليوم بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية في الـ8 بمدينة موسكو، واليوم جميع مراكز الاقتراع افتتحت في الوقت المحدد".

وأضافت كيريلوفا بالقول: إن "كل أعضاء اللجنة بدأوا عملهم بعد النشيد الوطني، وبالفعل، اليوم لدى الجميع مزاج احتفالي عال وننتظر الناخبين في مراكز الاقتراع وجاهزون لتقديم كل ما يلزمهم".

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وأضافت كيريلوفا: "نحن في القاعة التي يوجد فيها كاميرات المراقبة، ويمكننا رؤية انطلاق التصويت الإلكتروني، في الدقائق القليلة الأولى، بعد حوالي 15 دقيقة، صوت بالفعل أكثر من 40 ألفا من سكان موسكو".
وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 آذار / مارس 2024.
ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).
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