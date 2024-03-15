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بوتين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية عبر الإنترنت
https://sputnikarabic.ae/20240315/لجنة-الانتخابات-المركزية-الروسية-أكثر-من-3-ملايين-مواطن-صوتوا-عن-بعد-1087028236.html
لجنة الانتخابات المركزية الروسية: أكثر من 3 ملايين مواطن صوتوا عن بعد
لجنة الانتخابات المركزية الروسية: أكثر من 3 ملايين مواطن صوتوا عن بعد
سبوتنيك عربي
أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أن نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية في روسيا بحلول الساعة 19:10 بتوقيت موسكو في اليوم الأول للتصويت بلغت 27... 15.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-15T16:58+0000
2024-03-15T16:58+0000
روسيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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وأضافت اللجنة أنه "قد صوت بالفعل أكثر من ثلاثة ملايين شخص عن بعد، وفي المجمل، يخطط نحو خمسة ملايين للمشاركة في الانتخابات بهذه الطريقة".وأدلى ما يقرب من 2.6 مليون روسي بأصواتهم مبكرا في الانتخابات.وستكون مراكز الاقتراع مفتوحة حتى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي. وينتهي التصويت في 17 مارس/ آذار الجاري.وأدلى بوتين بصوته في مكتبه بمقر إقامته بالقرب من موسكو، حيث ذهب إلى مكتبه، وجلس أمام الكمبيوتر وقام بالتصويت بشكل إلكتروني.وسيستمر التصويت حتى الساعة 20:00 يوم 17 مارس/آذار، بالتوقيت المحلي.وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 آذار/ مارس 2024.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).
https://sputnikarabic.ae/20240315/بوتين-يصوت-في-الانتخابات-الرئاسية-الروسية-عبر-الإنترنت-1087027807.html
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روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

لجنة الانتخابات المركزية الروسية: أكثر من 3 ملايين مواطن صوتوا عن بعد

16:58 GMT 15.03.2024
© AFP 2023 / Vladislav Kharvinانطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 في يوجنو-ساخالينسك، روسيا
انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 في يوجنو-ساخالينسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2024
© AFP 2023 / Vladislav Kharvin
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أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أن نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية في روسيا بحلول الساعة 19:10 بتوقيت موسكو في اليوم الأول للتصويت بلغت 27 في المئة.
وأضافت اللجنة أنه "قد صوت بالفعل أكثر من ثلاثة ملايين شخص عن بعد، وفي المجمل، يخطط نحو خمسة ملايين للمشاركة في الانتخابات بهذه الطريقة".
وأدلى ما يقرب من 2.6 مليون روسي بأصواتهم مبكرا في الانتخابات.
وستكون مراكز الاقتراع مفتوحة حتى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي. وينتهي التصويت في 17 مارس/ آذار الجاري.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الحالي لروسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية من خلال خيار التصويت الإلكتروني عبر الإنترنت.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2024
بوتين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية عبر الإنترنت
16:19 GMT
وأدلى بوتين بصوته في مكتبه بمقر إقامته بالقرب من موسكو، حيث ذهب إلى مكتبه، وجلس أمام الكمبيوتر وقام بالتصويت بشكل إلكتروني.
وسيستمر التصويت حتى الساعة 20:00 يوم 17 مارس/آذار، بالتوقيت المحلي.
وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 آذار/ مارس 2024.
ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).
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