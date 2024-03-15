https://sputnikarabic.ae/20240315/لجنة-الانتخابات-المركزية-الروسية-أكثر-من-3-ملايين-مواطن-صوتوا-عن-بعد-1087028236.html

لجنة الانتخابات المركزية الروسية: أكثر من 3 ملايين مواطن صوتوا عن بعد

لجنة الانتخابات المركزية الروسية: أكثر من 3 ملايين مواطن صوتوا عن بعد

سبوتنيك عربي

أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أن نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية في روسيا بحلول الساعة 19:10 بتوقيت موسكو في اليوم الأول للتصويت بلغت 27... 15.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-15T16:58+0000

2024-03-15T16:58+0000

2024-03-15T16:58+0000

روسيا

الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

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وأضافت اللجنة أنه "قد صوت بالفعل أكثر من ثلاثة ملايين شخص عن بعد، وفي المجمل، يخطط نحو خمسة ملايين للمشاركة في الانتخابات بهذه الطريقة".وأدلى ما يقرب من 2.6 مليون روسي بأصواتهم مبكرا في الانتخابات.وستكون مراكز الاقتراع مفتوحة حتى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي. وينتهي التصويت في 17 مارس/ آذار الجاري.وأدلى بوتين بصوته في مكتبه بمقر إقامته بالقرب من موسكو، حيث ذهب إلى مكتبه، وجلس أمام الكمبيوتر وقام بالتصويت بشكل إلكتروني.وسيستمر التصويت حتى الساعة 20:00 يوم 17 مارس/آذار، بالتوقيت المحلي.وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 آذار/ مارس 2024.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).

https://sputnikarabic.ae/20240315/بوتين-يصوت-في-الانتخابات-الرئاسية-الروسية-عبر-الإنترنت-1087027807.html

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روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024