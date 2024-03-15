https://sputnikarabic.ae/20240315/لجنة-الانتخابات-نسبة-إقبال-الناخبين-الروس-في-اليوم-الأول-تجاوزت-35-1087029178.html
لجنة الانتخابات: نسبة إقبال الناخبين الروس في اليوم الأول تجاوزت 35%
لجنة الانتخابات: نسبة إقبال الناخبين الروس في اليوم الأول تجاوزت 35%
سبوتنيك عربي
أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الجمعة، بأنه خلال اليوم من الانتخابات الرئاسية الروسية، تجاوزت نسبة إقبال الناخبين في عموم البلاد 35 في المئة. 15.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-15T18:31+0000
2024-03-15T18:31+0000
2024-03-15T18:31+0000
روسيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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وأظهرت البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية الروسية، أن نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد بلغت نحو 35.4 في المئة، وذلك بحلول الساعة 21:00 بتوقيت موسكو.وأفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أن نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية في روسيا بحلول الساعة 19:10 بتوقيت موسكو في اليوم الأول للتصويت بلغت 27 في المئة.وتفتح مراكز الاقتراع حتى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي. وينتهي التصويت في 17 مارس/ آذار الجاري.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن المرشح الرئاسي الرئيس الحالي لروسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية من خلال خيار التصويت الإلكتروني عبر الإنترنت.وسيستمر التصويت حتى الساعة 20:00 يوم 17 مارس/ آذار، بالتوقيت المحلي.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).
https://sputnikarabic.ae/20240315/خبير-استراتيجي-الانتخابات-الروسية-تؤكد-رسوخ-الديمقراطية-وتدحض-كل-ادعاءات-الغرب-1087028656.html
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روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
لجنة الانتخابات: نسبة إقبال الناخبين الروس في اليوم الأول تجاوزت 35%
أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الجمعة، بأنه خلال اليوم من الانتخابات الرئاسية الروسية، تجاوزت نسبة إقبال الناخبين في عموم البلاد 35 في المئة.
وأظهرت البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية الروسية، أن نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد بلغت نحو 35.4 في المئة، وذلك بحلول الساعة 21:00 بتوقيت موسكو.
وأفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أن نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية في روسيا بحلول الساعة 19:10 بتوقيت موسكو في اليوم الأول للتصويت بلغت 27 في المئة.
وأضافت اللجنة أنه "قد صوت بالفعل أكثر من ثلاثة ملايين شخص عن بعد، وفي المجمل، يخطط نحو خمسة ملايين للمشاركة في الانتخابات بهذه الطريقة".
وأدلى ما يقرب من 2.6 مليون روسي بأصواتهم مبكرا في الانتخابات.
وتفتح مراكز الاقتراع حتى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي. وينتهي التصويت في 17 مارس/ آذار الجاري.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن المرشح الرئاسي الرئيس الحالي لروسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية من خلال خيار التصويت الإلكتروني عبر الإنترنت.
وأدلى بوتين بصوته في مكتبه بمقر إقامته بالقرب من موسكو، حيث ذهب إلى مكتبه، وجلس أمام الكمبيوتر وقام بالتصويت بشكل إلكتروني.
وسيستمر التصويت حتى الساعة 20:00 يوم 17 مارس/ آذار، بالتوقيت المحلي.
وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية
على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 آذار/ مارس 2024.
ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).