https://sputnikarabic.ae/20240315/لجنة-الانتخابات-نسبة-إقبال-الناخبين-الروس-في-اليوم-الأول-تجاوزت-35-1087029178.html

لجنة الانتخابات: نسبة إقبال الناخبين الروس في اليوم الأول تجاوزت 35%

لجنة الانتخابات: نسبة إقبال الناخبين الروس في اليوم الأول تجاوزت 35%

سبوتنيك عربي

أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الجمعة، بأنه خلال اليوم من الانتخابات الرئاسية الروسية، تجاوزت نسبة إقبال الناخبين في عموم البلاد 35 في المئة. 15.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-15T18:31+0000

2024-03-15T18:31+0000

2024-03-15T18:31+0000

روسيا

الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

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وأظهرت البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية الروسية، أن نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد بلغت نحو 35.4 في المئة، وذلك بحلول الساعة 21:00 بتوقيت موسكو.وأفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أن نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية في روسيا بحلول الساعة 19:10 بتوقيت موسكو في اليوم الأول للتصويت بلغت 27 في المئة.وتفتح مراكز الاقتراع حتى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي. وينتهي التصويت في 17 مارس/ آذار الجاري.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن المرشح الرئاسي الرئيس الحالي لروسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية من خلال خيار التصويت الإلكتروني عبر الإنترنت.وسيستمر التصويت حتى الساعة 20:00 يوم 17 مارس/ آذار، بالتوقيت المحلي.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).

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سبوتنيك عربي

روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024