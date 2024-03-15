https://sputnikarabic.ae/20240315/خبير-استراتيجي-الانتخابات-الروسية-تؤكد-رسوخ-الديمقراطية-وتدحض-كل-ادعاءات-الغرب-1087028656.html
خبير استراتيجي: الانتخابات الروسية تؤكد رسوخ الديمقراطية وتدحض كل ادعاءات الغرب
خبير استراتيجي: الانتخابات الروسية تؤكد رسوخ الديمقراطية وتدحض كل ادعاءات الغرب
سبوتنيك عربي
قال الخبير الاستراتيجي، محمد سعيد الرز، إن إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية في موعدها، يؤكد أن روسيا الاتحادية دولة مؤسسات ناضجة، سياسيا ودستوريا واجتماعيا... 15.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-15T17:17+0000
2024-03-15T17:17+0000
2024-03-15T17:17+0000
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وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن بدء الانتخابات الروسية في مواعيدها يدل على عمق الوعي الديمقراطي عند مختلف شرائح الشعب الروسي، رغم كل الحملات المعادية من قبل حلف الأطلسي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، بما يدحض كل الادعاءات الغربية، ويكشف زيفها وحقيقة حملاتها المتكررة ضد روسيا.وتابع: "أثبتت التجربة الروسية وصولها إلى مستويات راقية من التمثيل الديمقراطي لكل شرائح الشعب عكس الانتخابات الأمريكية، التي تتحكم بها الدولة الخفية المكونة من أرباب الصناعات والمصارف والإعلام والمافيات، والتي تدوس على حقوق المواطنين من أبناء أمريكا الأصليين وأصحاب البشرة السمراء".واستطرد: "في روسيا صمدت الحياة الديمقراطية رغم الأزمة الأوكرانية ونظامها التوسعي، بل مع دول الأطلسي التي حاولت استخدام الساحة الأوكرانية لتقويض وحدة روسيا ففشلت جميعا وصمد الاقتصاد الروسي".وأوضح محمد سعيد الرز: "تأتي الانتخابات الروسية اليوم في الوقت الذي يسجل فيه الجيش تقدما ملحوظا في أوكرانيا، وسط استغاثات زيلينسكي طلبا لدعم الغرب الذي وجد نفسه مستنزفا من دون أي نتيجة، أو هدف".وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في موسكو أولغا كيريلوفا، صباح اليوم الجمعة، أن جميع مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية، فتحت أبوابها كالمعتاد في الساعة الثامنة صباحا.وقالت كيريلوفا للصحفيين: "بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية في الـ8 صباحا بتوقيت موسكو، واليوم جميع مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الوقت المحدد".وأضافت كيريلوفا أن "كل أعضاء اللجنة بدؤوا عملهم بعد النشيد الوطني، ولدى الجميع مزاج احتفالي عال وننتظر الناخبين في مراكز الاقتراع وجاهزون لتقديم كل ما يلزمهم".وتابعت كيريلوفا: "نحن في القاعة التي يوجد فيها كاميرات المراقبة، ويمكننا رؤية انطلاق التصويت الإلكتروني، في الدقائق القليلة الأولى، فبعد حوالي 15 دقيقة، صوت بالفعل أكثر من 40 ألفا من سكان موسكو".وافتتحت السلطات الروسية الجزء الأكبر من مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية في المناطق الفيدرالية الأخرى الواقعة في شمال غرب ووسط البلاد، بما فيها في منطقة فولغا وجنوب وشمال القوقاز.ففي منطقة الفولغا الفيدرالية، فتحت مراكز الاقتراع في مقاطعات كيروف، وبينزا، ونيجني نوفغورود، وماري إل، وتتارستان، وتشوفاشيا، وموردوفيا التصويت بالفعل.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، هم ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).
https://sputnikarabic.ae/20240315/نسبة-المشاركين-ترتفع-لأكثر-من-10-في-الانتاخابات-الرئاسية-الروسية-1087016733.html
https://sputnikarabic.ae/20240315/-في-الساعات-الأولىنحو-16-مليون-مواطن-يدلون-بأصواتهم-عبر-الإنترنت-في-الانتخابات-الرئاسية-الروسية-1087009284.html
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حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, العالم, أخبار العالم الآن, فلاديمير بوتين
حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, العالم, أخبار العالم الآن, فلاديمير بوتين
خبير استراتيجي: الانتخابات الروسية تؤكد رسوخ الديمقراطية وتدحض كل ادعاءات الغرب
حصري
قال الخبير الاستراتيجي، محمد سعيد الرز، إن إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية في موعدها، يؤكد أن روسيا الاتحادية دولة مؤسسات ناضجة، سياسيا ودستوريا واجتماعيا واقتصاديا.
وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك
"، اليوم الجمعة، أن بدء الانتخابات الروسية في مواعيدها يدل على عمق الوعي الديمقراطي عند مختلف شرائح الشعب الروسي، رغم كل الحملات المعادية من قبل حلف الأطلسي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، بما يدحض كل الادعاءات الغربية، ويكشف زيفها وحقيقة حملاتها المتكررة ضد روسيا.
وتابع: "أثبتت التجربة الروسية وصولها إلى مستويات راقية من التمثيل الديمقراطي لكل شرائح الشعب عكس الانتخابات الأمريكية، التي تتحكم بها الدولة الخفية المكونة من أرباب الصناعات والمصارف والإعلام والمافيات، والتي تدوس على حقوق المواطنين من أبناء أمريكا الأصليين وأصحاب البشرة السمراء".
واستطرد: "في روسيا صمدت الحياة الديمقراطية رغم الأزمة الأوكرانية ونظامها التوسعي، بل مع دول الأطلسي التي حاولت استخدام الساحة الأوكرانية لتقويض وحدة روسيا ففشلت جميعا وصمد الاقتصاد الروسي".
وأوضح محمد سعيد الرز: "تأتي الانتخابات الروسية
اليوم في الوقت الذي يسجل فيه الجيش تقدما ملحوظا في أوكرانيا، وسط استغاثات زيلينسكي طلبا لدعم الغرب الذي وجد نفسه مستنزفا من دون أي نتيجة، أو هدف".
وقال الرز: "ما من شك في أن إنجاز روسيا لاستحقاقها الدستوري سوف يعكس ثبات الاستقرار في روسيا الاتحادية، وتقدم قوى الشرق كنموذج ديمقراطي تكاملي بديل لسياسة الاستعمار الغربي وسطوه على حقوق وثروات ومقدرات شعوب العالم".
وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في موسكو أولغا كيريلوفا، صباح اليوم الجمعة، أن جميع مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية، فتحت أبوابها كالمعتاد في الساعة الثامنة صباحا.
وقالت كيريلوفا للصحفيين: "بدأ التصويت في الانتخابات
الرئاسية في الـ8 صباحا بتوقيت موسكو، واليوم جميع مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الوقت المحدد".
وأضافت كيريلوفا أن "كل أعضاء اللجنة بدؤوا عملهم بعد النشيد الوطني، ولدى الجميع مزاج احتفالي عال وننتظر الناخبين في مراكز الاقتراع وجاهزون لتقديم كل ما يلزمهم".
وتابعت كيريلوفا: "نحن في القاعة التي يوجد فيها كاميرات المراقبة، ويمكننا رؤية انطلاق التصويت الإلكتروني، في الدقائق القليلة الأولى، فبعد حوالي 15 دقيقة، صوت بالفعل أكثر من 40 ألفا من سكان موسكو".
وافتتحت السلطات الروسية الجزء الأكبر من مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية في المناطق الفيدرالية الأخرى الواقعة في شمال غرب ووسط البلاد، بما فيها في منطقة فولغا وجنوب وشمال القوقاز.
ففي منطقة الفولغا الفيدرالية، فتحت مراكز الاقتراع في مقاطعات كيروف، وبينزا، ونيجني نوفغورود، وماري إل، وتتارستان، وتشوفاشيا، وموردوفيا التصويت بالفعل.
وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى ثلاثة أيام هي 15 و16 و17 مارس/ آذار 2024.
ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية
في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، هم ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).