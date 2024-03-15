https://sputnikarabic.ae/20240315/هيئة-بحرية-بريطانية-تعلن-عن-هجوم-على-سفينة-قبالة-سواحل-الحديدة-في-اليمن-1087031712.html

هيئة بحرية بريطانية تعلن عن هجوم على سفينة قبالة سواحل الحديدة في اليمن

هيئة بحرية بريطانية تعلن عن هجوم على سفينة قبالة سواحل الحديدة في اليمن

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة بحرية بريطانية، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، عن تعرض سفينة إلى هجوم قبالة السواحل اليمنية جنوب البحر الأحمر. 15.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-15T22:40+0000

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2024-03-15T22:40+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عبر موقعها أنها "تلقت تقريراً عن حادث على بعد 65 ميلاً بحرياً غرب الحديدة في اليمن".ونصحت الهيئة البريطانية، السفن بـ "العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".ويأتي الهجوم بعد ساعات من إعلان جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، بدء توسيع نطاق هجماتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها لتشمل المحيط الهندي، كاشفةً عن تنفيذ ثلاث عمليات ضد ثلاث سفن إسرائيلية وأمريكية في المحيط الهندي بصواريخ بحرية وطائرات مُسيرة، مشيرة إلى مهاجمتها سفينة إسرائيلية اسمها (باسفيك1)، ومدمرة أميركية في البحر الأحمر.وجاءت التطورات غداة إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، توسيع نطاق هجمات قواته على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن إلى المحيط الهندي، مؤكداً استهداف جماعته منذ عملية "طوفان الأقصى" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 73 سفينة وبارجة.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sputnikarabic.ae/20240315/أنصار-الله-تعلن-توسيع-عملياتها-واستهداف-سفينة-إسرائيلية-وبارجة-أمريكية-1087017449.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, غزة