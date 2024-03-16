https://sputnikarabic.ae/20240316/السفير-الروسي-لدى-الولايات-المتحدة-واشنطن-بدأت-تقر-بأن-الجبهة-الأوكرانية-بدأت-تتصدع-وتنهار-1087032196.html
السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: واشنطن بدأت تقر بأن الجبهة الأوكرانية بدأت "تتصدع وتنهار"
السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: واشنطن بدأت تقر بأن الجبهة الأوكرانية بدأت "تتصدع وتنهار"
سبوتنيك عربي
أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة اختارت كييف كسلاح ضد روسيا، في حين بدأت في الآونة الأخيرة تقر بأن الجبهة... 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T01:11+0000
2024-03-16T01:11+0000
2024-03-16T01:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": أنه "في الآونة الأخيرة، بدأ المسؤولون الأميركيون يقرون بأن الجبهة (الأوكرانية) بدأت تتصدع وتنهار، فضلا عن سماعهم باستمرار عن نجاحات القوات الروسية في تحرير المستوطنات على طول خط التماس".وأوضح، قائلا "(الولايات المتحدة تقر) بأن الوضع سوف يزداد سوءاً في المستقبل وكييف تقترب من هزيمة خطيرة".وأضاف: "...أمريكا اختارت أوكرانيا كوسيلة، وإذا أردتم، سلاحا ضد بلدنا لتحقيق الحلم القديم للروسوفوبيا. السلاف يقتلون السلافيين، تسمم سكان جمهورية ما بعد الاتحاد السوفيتي برهاب روسيا، والمسألة هي إضعاف روسيا واستنزافها، والخيار الأفضل هو تفتيت روسيا. ولهذا كل الوسائل جيدة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240313/بوتين-روسيا-مستعدة-للمفاوضات-بشأن-أوكرانيا-على-أساس-الواقع-1086922297.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: واشنطن بدأت تقر بأن الجبهة الأوكرانية بدأت "تتصدع وتنهار"
أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة اختارت كييف كسلاح ضد روسيا، في حين بدأت في الآونة الأخيرة تقر بأن الجبهة الأوكرانية بدأت "تتصدع وتنهار".
واشنطن - سبوتنيك
. وقال أنطونوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": أنه "في الآونة الأخيرة، بدأ المسؤولون الأميركيون يقرون بأن الجبهة (الأوكرانية) بدأت تتصدع وتنهار، فضلا عن سماعهم باستمرار عن نجاحات القوات الروسية في تحرير المستوطنات على طول خط التماس".
وأوضح، قائلا "(الولايات المتحدة تقر) بأن الوضع سوف يزداد سوءاً في المستقبل وكييف تقترب من هزيمة خطيرة".
وأضاف: "...أمريكا اختارت أوكرانيا كوسيلة، وإذا أردتم، سلاحا ضد بلدنا لتحقيق الحلم القديم للروسوفوبيا. السلاف يقتلون السلافيين، تسمم سكان جمهورية ما بعد الاتحاد السوفيتي برهاب روسيا، والمسألة هي إضعاف روسيا واستنزافها، والخيار الأفضل هو تفتيت روسيا. ولهذا كل الوسائل جيدة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.