عربي
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240316/السفير-الروسي-لدى-الولايات-المتحدة-واشنطن-بدأت-تقر-بأن-الجبهة-الأوكرانية-بدأت-تتصدع-وتنهار-1087032196.html
السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: واشنطن بدأت تقر بأن الجبهة الأوكرانية بدأت "تتصدع وتنهار"
السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: واشنطن بدأت تقر بأن الجبهة الأوكرانية بدأت "تتصدع وتنهار"
سبوتنيك عربي
أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة اختارت كييف كسلاح ضد روسيا، في حين بدأت في الآونة الأخيرة تقر بأن الجبهة... 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T01:11+0000
2024-03-16T01:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053521631_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_630a849644cfbc8bfcc390a0151d8daa.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": أنه "في الآونة الأخيرة، بدأ المسؤولون الأميركيون يقرون بأن الجبهة (الأوكرانية) بدأت تتصدع وتنهار، فضلا عن سماعهم باستمرار عن نجاحات القوات الروسية في تحرير المستوطنات على طول خط التماس".وأوضح، قائلا "(الولايات المتحدة تقر) بأن الوضع سوف يزداد سوءاً في المستقبل وكييف تقترب من هزيمة خطيرة".وأضاف: "...أمريكا اختارت أوكرانيا كوسيلة، وإذا أردتم، سلاحا ضد بلدنا لتحقيق الحلم القديم للروسوفوبيا. السلاف يقتلون السلافيين، تسمم سكان جمهورية ما بعد الاتحاد السوفيتي برهاب روسيا، والمسألة هي إضعاف روسيا واستنزافها، والخيار الأفضل هو تفتيت روسيا. ولهذا كل الوسائل جيدة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240313/بوتين-روسيا-مستعدة-للمفاوضات-بشأن-أوكرانيا-على-أساس-الواقع-1086922297.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053521631_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_1537b9c33ad549361b66cb83852de5fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: واشنطن بدأت تقر بأن الجبهة الأوكرانية بدأت "تتصدع وتنهار"

01:11 GMT 16.03.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة اختارت كييف كسلاح ضد روسيا، في حين بدأت في الآونة الأخيرة تقر بأن الجبهة الأوكرانية بدأت "تتصدع وتنهار".
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": أنه "في الآونة الأخيرة، بدأ المسؤولون الأميركيون يقرون بأن الجبهة (الأوكرانية) بدأت تتصدع وتنهار، فضلا عن سماعهم باستمرار عن نجاحات القوات الروسية في تحرير المستوطنات على طول خط التماس".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع المدير العام لوكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا، التي تضم وكالة الأنباء الدولية سبوتنيك، دميتري كيسيلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
بوتين: روسيا مستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا على أساس الواقع
13 مارس, 04:42 GMT
وأوضح، قائلا "(الولايات المتحدة تقر) بأن الوضع سوف يزداد سوءاً في المستقبل وكييف تقترب من هزيمة خطيرة".
وأضاف: "...أمريكا اختارت أوكرانيا كوسيلة، وإذا أردتم، سلاحا ضد بلدنا لتحقيق الحلم القديم للروسوفوبيا. السلاف يقتلون السلافيين، تسمم سكان جمهورية ما بعد الاتحاد السوفيتي برهاب روسيا، والمسألة هي إضعاف روسيا واستنزافها، والخيار الأفضل هو تفتيت روسيا. ولهذا كل الوسائل جيدة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نتنياهو: سنقضي على حماس وجنرال إسرائيلي سابق يقول "استحالة".. فيديوأمس, 22:38 GMTИзраильские пожарные тушат автомобили, поврежденные в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نتنياهو: سنقضي على حماس وجنرال إسرائيلي سابق يقول "استحالة".. فيديو14 مارس, 22:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала