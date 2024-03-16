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تونس وروسيا توقعان مذكرة تعاون في المجال الانتخابي

تونس وروسيا توقعان مذكرة تعاون في المجال الانتخابي

سبوتنيك عربي

وقعت تونس وروسيا، أمس الجمعة، مذكرة تعاون في المجال الانتخابي، وخاصة فيما يتعلق بإرساء التعاون في مجال استخدام الوسائل الحديثة في المسارات الانتخابية وتبادل... 16.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-16T07:18+0000

2024-03-16T07:18+0000

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تولى التوقيع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، مع رئيسة اللجنة الانتخابية المركزية في روسيا الاتحادية، إيلا بامفيلوفا.وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، يؤدي رئيس هيئة الانتخابات زيارة إلى موسكو للمشاركة ضمن البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية التي انطلقت أمس الجمعة لتستمر حتى 17 مارس/ آذار 2024.وقد أكد الجانبان وفق بيان أصدرته هيئة الانتخابات التونسية أهمية هذه الزيارة الأولى من نوعها والتي تتوج بالتوقيع على مذكرة تعاون وتفسح المجال للجانبين إلى إرساء شراكة تشمل مجالات التعاون التي تحظى بالأولوية لدى الهيئتين.وتولى رئيس الهيئة زيارة ثلاثة مكاتب اقتراع ضمن بعثة المراقبين الدوليين وذلك لمتابعة عمليات التصويت التي جمعت بين التصويت اليدوي والتصويت الإلكتروني المباشر والتصويت عن بعد عن طريق الوسائل الحديثة، فضلا عن تمكين الناخبين الذين يتعذر عليهم التنقل خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى من التصويت بمنازلهم من خلال لجان انتخابية متنقلة تقدم لهم هذه الخدمة في أماكن وجودهم.وشارك بوعسكر في أشغال الندوة الدولية التي تنظمها اللجنة الانتخابية المركزية الروسية حول السيادة الانتخابية والمعايير الدولية بحضور عدد من الخبراء الدوليين من عدد من المنظمات والدول وبعثات الملاحظين الدوليين.يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الروسية تجرى حاليا على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 آذار/ مارس 2024، ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).

https://sputnikarabic.ae/20240212/برلمانية-تونسية-لـسبوتنيك-التعاون-الاقتصادي-بين-روسيا-وتونس-يمكن-أن-يصبح-في-المقدمة-1086015052.html

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