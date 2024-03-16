https://sputnikarabic.ae/20240316/خبير-بريطاني-روسيا-لديها-بيانات-استخباراتية-عن-جميع-تحركات-العدو-1087051224.html
خبير بريطاني: روسيا لديها بيانات استخباراتية عن جميع تحركات العدو
خبير بريطاني: روسيا لديها بيانات استخباراتية عن جميع تحركات العدو
سبوتنيك عربي
ذكر الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن روسيا لديها بيانات استخباراتية عن جميع تحركات العدو، وتتمكن من توجيه ضربات حساسة على تشكيلات القوات المسلحة... 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T20:42+0000
2024-03-16T20:42+0000
2024-03-16T20:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0c/1086001449_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83925e60a68ae6b977b513325d0cce6.jpg
وأضاف ميركوريس في مدونته على موقع يوتيوب، أنه "من الواضح جدًا الآن أن الروس لديهم قدر لا يصدق من المعلومات الاستخباراتية حول ما يحدث في أوكرانيا، ويعرفون أين تعقد القوات المسلحة الأوكرانية اجتماعات سرية، ويمكنهم تتبع مكان وجود القوات الأوكرانية ومجمعات الباتريوت".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف بالصواريخ على أهداف في الأراضي الروسية، وتدمير 15 صاروخًا لراجمات "فامباير" فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد توثق عملية إفشال القوات الروسية محاولة اختراق أوكرانية في مقاطعة بيلغورود... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240316/الدفاع-الروسية-إحباط-محاولة-هجوم-إرهابي-جديد-لنظام-كييف-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود-1087041934.html
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روسيا
خبير بريطاني: روسيا لديها بيانات استخباراتية عن جميع تحركات العدو
ذكر الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن روسيا لديها بيانات استخباراتية عن جميع تحركات العدو، وتتمكن من توجيه ضربات حساسة على تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف ميركوريس في مدونته على موقع يوتيوب، أنه "من الواضح جدًا الآن أن الروس لديهم قدر لا يصدق من المعلومات الاستخباراتية حول ما يحدث في أوكرانيا، ويعرفون أين تعقد القوات المسلحة الأوكرانية اجتماعات سرية، ويمكنهم تتبع مكان وجود القوات الأوكرانية ومجمعات الباتريوت".
وكما أشار ميركوريس، استناداً إلى جميع البيانات التي تم جمعها، يمكن لموسكو التصرف فوراً وتوجيه ضربات خاطفة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف بالصواريخ على أهداف في الأراضي الروسية، وتدمير 15 صاروخًا لراجمات "فامباير" فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أنه "عند نحو الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية باستخدام منظومة راجمة الصواريخ آر إم-70 فامباير. دمرت أنظمة الدفاع الجوي 15 صاروخًا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 108مسيرات أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.