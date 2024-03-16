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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240316/خبير-بريطاني-روسيا-لديها-بيانات-استخباراتية-عن-جميع-تحركات-العدو-1087051224.html
خبير بريطاني: روسيا لديها بيانات استخباراتية عن جميع تحركات العدو
خبير بريطاني: روسيا لديها بيانات استخباراتية عن جميع تحركات العدو
سبوتنيك عربي
ذكر الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن روسيا لديها بيانات استخباراتية عن جميع تحركات العدو، وتتمكن من توجيه ضربات حساسة على تشكيلات القوات المسلحة... 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T20:42+0000
2024-03-16T20:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ميركوريس في مدونته على موقع يوتيوب، أنه "من الواضح جدًا الآن أن الروس لديهم قدر لا يصدق من المعلومات الاستخباراتية حول ما يحدث في أوكرانيا، ويعرفون أين تعقد القوات المسلحة الأوكرانية اجتماعات سرية، ويمكنهم تتبع مكان وجود القوات الأوكرانية ومجمعات الباتريوت".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف بالصواريخ على أهداف في الأراضي الروسية، وتدمير 15 صاروخًا لراجمات "فامباير" فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد توثق عملية إفشال القوات الروسية محاولة اختراق أوكرانية في مقاطعة بيلغورود... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240316/الدفاع-الروسية-إحباط-محاولة-هجوم-إرهابي-جديد-لنظام-كييف-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود-1087041934.html
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روسيا

خبير بريطاني: روسيا لديها بيانات استخباراتية عن جميع تحركات العدو

20:42 GMT 16.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات "يوجني" (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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ذكر الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن روسيا لديها بيانات استخباراتية عن جميع تحركات العدو، وتتمكن من توجيه ضربات حساسة على تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف ميركوريس في مدونته على موقع يوتيوب، أنه "من الواضح جدًا الآن أن الروس لديهم قدر لا يصدق من المعلومات الاستخباراتية حول ما يحدث في أوكرانيا، ويعرفون أين تعقد القوات المسلحة الأوكرانية اجتماعات سرية، ويمكنهم تتبع مكان وجود القوات الأوكرانية ومجمعات الباتريوت".

وكما أشار ميركوريس، استناداً إلى جميع البيانات التي تم جمعها، يمكن لموسكو التصرف فوراً وتوجيه ضربات خاطفة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف بالصواريخ على أهداف في الأراضي الروسية، وتدمير 15 صاروخًا لراجمات "فامباير" فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أنه "عند نحو الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية باستخدام منظومة راجمة الصواريخ آر إم-70 فامباير. دمرت أنظمة الدفاع الجوي 15 صاروخًا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم إرهابي جديد لنظام كييف فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
15:20 GMT

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 108مسيرات أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مشاهد توثق عملية إفشال القوات الروسية محاولة اختراق أوكرانية في مقاطعة بيلغورود... فيديو
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