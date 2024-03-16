https://sputnikarabic.ae/20240316/مشاهد-توثق-عملية-إفشال-القوات-الروسية-محاولة-اختراق-أوكرانية-في-مقاطعة-بيلغورود-فيديو-1087038497.html

مشاهد توثق عملية إفشال القوات الروسية محاولة اختراق أوكرانية في مقاطعة بيلغورود... فيديو

مشاهد توثق عملية إفشال القوات الروسية محاولة اختراق أوكرانية في مقاطعة بيلغورود... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تسجيلا مصورا لقيام القوات الروسية بتحييد مجموعة تخريبية واستطلاعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية حاولت اختراق قرية... 16.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-16T12:39+0000

2024-03-16T12:39+0000

2024-03-16T12:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وتوثق المشاهد لحظة استهداف جنود أوكرانيين حاولوا اختراق الحدود الروسية في قرية كوزينكا في مقاطعة بيلغورود.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 108 طائرات من دون طيارة أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خلال النهار 108 طائرات من دون طيار أوكرانية، و17 صاروخًا من طراز "إم إل آر إس"، بما في ذلك 15 صاروخًا من طراز "فامباير" تشيكية الصنع، وواحدة من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، وواحدة من طراز "غراد".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.شويغو يعقد اجتماعا بمقر المجموعة المشتركة ويستمع لتقارير القادة حول الوضع في منطقة العملية الخاصة

https://sputnikarabic.ae/20240316/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-108-مسيرات-أوكرانية-في-منطقة-العملية-الخاصة-1087037182.html

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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روسيا, رصد عسكري