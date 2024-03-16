https://sputnikarabic.ae/20240316/مشاهد-توثق-عملية-إفشال-القوات-الروسية-محاولة-اختراق-أوكرانية-في-مقاطعة-بيلغورود-فيديو-1087038497.html
مشاهد توثق عملية إفشال القوات الروسية محاولة اختراق أوكرانية في مقاطعة بيلغورود... فيديو
مشاهد توثق عملية إفشال القوات الروسية محاولة اختراق أوكرانية في مقاطعة بيلغورود... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تسجيلا مصورا لقيام القوات الروسية بتحييد مجموعة تخريبية واستطلاعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية حاولت اختراق قرية... 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T12:39+0000
2024-03-16T12:39+0000
2024-03-16T12:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/10/1087038342_130:0:1623:840_1920x0_80_0_0_82cdbb485e9f29022ad52bb196199edc.png
وتوثق المشاهد لحظة استهداف جنود أوكرانيين حاولوا اختراق الحدود الروسية في قرية كوزينكا في مقاطعة بيلغورود.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 108 طائرات من دون طيارة أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خلال النهار 108 طائرات من دون طيار أوكرانية، و17 صاروخًا من طراز "إم إل آر إس"، بما في ذلك 15 صاروخًا من طراز "فامباير" تشيكية الصنع، وواحدة من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، وواحدة من طراز "غراد".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.شويغو يعقد اجتماعا بمقر المجموعة المشتركة ويستمع لتقارير القادة حول الوضع في منطقة العملية الخاصة
https://sputnikarabic.ae/20240316/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-108-مسيرات-أوكرانية-في-منطقة-العملية-الخاصة-1087037182.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/10/1087038342_317:0:1437:840_1920x0_80_0_0_7bcd487265b112c5a023528f0d901e03.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مشاهد توثق عملية إفشال القوات الروسية محاولة اختراق أوكرانية في مقاطعة بيلغورود... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تسجيلا مصورا لقيام القوات الروسية بتحييد مجموعة تخريبية واستطلاعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية حاولت اختراق قرية كوزينكا في مقاطعة بيلغورود.
وتوثق المشاهد لحظة استهداف جنود أوكرانيين حاولوا اختراق الحدود الروسية في قرية كوزينكا في مقاطعة بيلغورود.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 108 طائرات من دون طيارة أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خلال النهار 108 طائرات من دون طيار أوكرانية، و17 صاروخًا من طراز "إم إل آر إس"، بما في ذلك 15 صاروخًا من طراز "فامباير" تشيكية الصنع، وواحدة من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، وواحدة من طراز "غراد".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "في اتجاه خيرسون، ونتيجة للعمليات المنسقة لوحدات من مجموعة "دنيبر"، هُزمت تشكيلات لواء تيروبورون 121 والألوية الثانية والخامسة عشرة والثالثة والعشرين من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق نوفوبوكروفكا في مقاطعة زابوروجيه، نيكوبول، منطقة دنيبروبيتروفسك وزولوتايا بالكا، في مقاطعة خيرسون".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.