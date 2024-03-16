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https://sputnikarabic.ae/20240316/سفينة-حاويات-تحل-ضيفا-مرعبا-على-ميناء-تركي-وتدمر-رافعاته--فيديو--1087042075.html
سفينة حاويات تحل ضيفا مرعبا على ميناء تركي وتدمر رافعاته .... فيديو
سفينة حاويات تحل ضيفا مرعبا على ميناء تركي وتدمر رافعاته .... فيديو
سبوتنيك عربي
صرح حاكم محافظة كوجالي، سيدار يافوز، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن سفينة أجنبية اصطدمت برافعات في ميناء كوجالي الدولي غربي تركيا. 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T15:23+0000
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وقال: "وقع حادث في ميناء كوجالي، اصطدمت سفينة أجنبية كانت تقوم بمناورة عند اقترابها من الميناء بالرافعات".وبحسب المحافظ، وبحسب التقديرات الأولية، لم تقع إصابات ولم تسجل أي أضرار في البيئة.ووفقاً للهيئة البحرية التركية، فقد تم هدم الرافعات بواسطة سفينة الحاويات "يو إم ويتنيس" التي يبلغ طولها 368 متراً والتي ترفع علم هونغ كونغ.وبسبب الحادث سقطت عدة حاويات من السفينة في الماء. ووقع الحادث في ميناء إيفياب عندما جرت المناورة تحت سيطرة طيار.
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سفينة حاويات تحل ضيفا مرعبا على ميناء تركي وتدمر رافعاته .... فيديو

15:23 GMT 16.03.2024
© AP Photo / Robert F. Bukatyسفينة حاويات
سفينة حاويات - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
© AP Photo / Robert F. Bukaty
تابعنا عبر
صرح حاكم محافظة كوجالي، سيدار يافوز، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن سفينة أجنبية اصطدمت برافعات في ميناء كوجالي الدولي غربي تركيا.
وقال: "وقع حادث في ميناء كوجالي، اصطدمت سفينة أجنبية كانت تقوم بمناورة عند اقترابها من الميناء بالرافعات".
وبحسب المحافظ، وبحسب التقديرات الأولية، لم تقع إصابات ولم تسجل أي أضرار في البيئة.

وبالاستناد إلى مقطع فيديو للحادث نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن السفينة تم نقلها بواسطة ثلاث رافعات على الأقل في الميناء، مما أدى إلى انهيارها، محدثة هديرًا.

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أمس, 14:44 GMT
ووفقاً للهيئة البحرية التركية، فقد تم هدم الرافعات بواسطة سفينة الحاويات "يو إم ويتنيس" التي يبلغ طولها 368 متراً والتي ترفع علم هونغ كونغ.
وبسبب الحادث سقطت عدة حاويات من السفينة في الماء. ووقع الحادث في ميناء إيفياب عندما جرت المناورة تحت سيطرة طيار.
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