https://sputnikarabic.ae/20240316/متحدث-الصحة-في-غزة-لـسبوتنيك-استهداف-إسرائيل-المتكرر-لتجمعات-المواطنين-جرائم-إبادة-جماعية-1087037031.html

متحدث الصحة في غزة لـ"سبوتنيك": استهداف إسرائيل المتكرر لتجمعات المواطنين جرائم إبادة جماعية

متحدث الصحة في غزة لـ"سبوتنيك": استهداف إسرائيل المتكرر لتجمعات المواطنين جرائم إبادة جماعية

سبوتنيك عربي

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت عدة مرات المواطنين عند دوار الكويتي بغزة، وخلفت عددا كبيرا... 16.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-16T11:30+0000

2024-03-16T11:30+0000

2024-03-16T11:30+0000

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الاستهداف المتكرر لتجمعات المواطنين الفلسطينيين الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية هي جرائم إبادة جماعية، تستوجب تدخلا دوليا عاجلا لوقفها.وأكد أن استمرار كارثة المجاعة شمال قطاع غزة، ستحصد مئات الشهداء والجرحى يوميا إما بالاستهداف أو بسوء التغذية.وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قالت في بيان لها إن "عشرات الشهداء والجرحى جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لتجمع للمواطنين الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية لسد رمقهم عند دوار الكويتي بغزة"، مشيرةً إلى أن الحصيلة الأولى للقتلى كانت 11 شخصًا ثم ارتفعت إلى 20.وأضافت الوزارة: "وصل إلى مجمع الشفاء 11 شهيدًا و100 إصابة حتى اللحظة". وفي وقت لاحق، قالت إن "حصيلة مجزرة دوار الكويتي الذين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي إلى 20 شهيدًا و155 إصابة".وأوضحت أن "ما حدث عند دوار الكويتي يشير إلى نوايا مبيتة لدى الاحتلال لارتكاب مجزرة جديدة مروعة. لا تزال عملية انتشال الشهداء وإخلاء الجرحى مستمرة رغم صعوبة الوضع الميداني عند دوار الكويتي".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 31 ألف قتيل وأكثر 73 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حصري, الأخبار