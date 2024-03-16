https://sputnikarabic.ae/20240316/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-على-ريف-دمشق-1087052385.html
عدوان إسرائيلي على ريف دمشق وإصابة جندي سوري في القصف.. فيديو
عدوان إسرائيلي على ريف دمشق وإصابة جندي سوري في القصف.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، ليل السبت/الأحد، بوقوع انفجارات عنيفة في منطقة القلمون بريف دمشق الشمالي. 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T22:10+0000
2024-03-16T22:10+0000
2024-03-17T00:02+0000
دمشق
ريف دمشق
أخبار سوريا اليوم
عدوان إسرائيلي
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وأضاف مراسل "سبوتنيك" أن المعلومات الأولية تشير إلى عدوان إسرائيلي استهدف بعض المواقع في منطقة القلمون بريف دمشق الشمالي.وكشف مراسل "سبوتنيك"، أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري تصدى لمعظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.وأفاد مصدر عسكري سوري لوكالة "سوتنيك"، بأنه حوالي الساعة (42 : 00) بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية".وأضاف المصدر العسكري، أنه "قد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأسفر العدوان عن إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
https://sputnikarabic.ae/20240228/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-محيط-العاصمة-دمشق--1086497738.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
دمشق, ريف دمشق, أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, العالم العربي, حصري
دمشق, ريف دمشق, أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, العالم العربي, حصري
عدوان إسرائيلي على ريف دمشق وإصابة جندي سوري في القصف.. فيديو
22:10 GMT 16.03.2024 (تم التحديث: 00:02 GMT 17.03.2024)
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، ليل السبت/الأحد، بوقوع انفجارات عنيفة في منطقة القلمون بريف دمشق الشمالي.
وأضاف مراسل "سبوتنيك" أن المعلومات الأولية تشير إلى عدوان إسرائيلي
استهدف بعض المواقع في منطقة القلمون بريف دمشق الشمالي.
وأشار إلى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ الموجهة من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، وحاولت استهداف بعض المواقع ريف دمشق.
وكشف مراسل "سبوتنيك"، أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري تصدى لمعظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.
وأفاد مصدر عسكري سوري لوكالة "سوتنيك"، بأنه حوالي الساعة (42 : 00) بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية".
وأضاف المصدر العسكري، أنه "قد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأسفر العدوان عن إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها
، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".