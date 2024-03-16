https://sputnikarabic.ae/20240316/مقتل-15-مدنيا-وإصابة-آخرين-أثناء-بحثهم-عن-الكمأة-شرقي-سوريا-1087039654.html

مقتل 15 مدنيا وإصابة آخرين أثناء بحثهم عن "الكمأة" شرقي سوريا

مقتل 15 مدنيا وإصابة آخرين أثناء بحثهم عن "الكمأة" شرقي سوريا

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بمقتل 15 مدنيا وأصيب أكثر من 10 آخرين بانفجار لغم أرضي أثناء بحثهم عن فطر (الكمأة) في بادية (جبل البشري)، شرقي سوريا. 16.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-16T14:38+0000

2024-03-16T14:38+0000

2024-03-16T14:38+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن لغما أرضيا (محلي الصنع) انفجر بسيارة شاحنة كانت تقل نحو 25 شخصا يعملون في جمع فطر (الكمأة) في البادية الفاصلة بين محافظتي الرقة ودير الزور. وأضاف أن الانفجار وقع بالقرب من منطقة مليئة بالألغام من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي، وتحديدا في المنطقة التي كانت تحوي على ما يسمى (مقر البادية) الذي كان تابعاً للتنظيم، وهي منطقة تسمى (كويعان) تقع بالقرب من (وادي عبيد/ 30 كم جنوب مدينة (السبخة)، وهذه الأخيرة تقع على بعد 50 كم جنوب شرق الرقة، ونحو 50 كم جنوب غرب دير الزور).وأسفر الانفجار عن مقتل 15 شخصا بينهم 12 امرأة و3 رجال وإصابة 10 آخرين نصفهم نساء بجروح بليغة حيث تم نقلهم إلى المراكز الصحية، بحسب المراسل.وبحسب المعلومات فإن بعض النساء الجرحى إصابتهم حرجة، ما قد يتسبب بارتفاع عدد الضحايا.وتشهد بادية ريف دير الزور سلسلة متواصلة من الحوادث المماثلة منذ بداية شهر شباط فبراير الماضي، مع بداية موسم فطر الكمأة.وسقط العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح نتيجة انفجار الألغام الأرضية أو بسبب هجمات دموية يشنها مسلحو خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي على الباحثين عن الكمأة في مناطق البادية السورية التي تتحلق حول قاعدة (التنف) اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي عند الحدود السورية العراقية الأردنية، شرقي البلاد.ويصادف موسم جمع الكمأة هذه الفترة من السنة، وهو يعد مصدر رزق لشريحة واسعة من سكان البادية السورية، ومعين كبير لهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها بلادهم جراء الحصار الأمريكي.

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