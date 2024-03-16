مقتل 15 مدنيا وإصابة آخرين أثناء بحثهم عن "الكمأة" شرقي سوريا
© Sputnik . Farouq Modhiمقتل 15 مدنيا وإصابة آخرين أثناء بحثهم عن "الكمأة" شرقي سوريا
© Sputnik . Farouq Modhi
تابعنا عبر
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بمقتل 15 مدنيا وأصيب أكثر من 10 آخرين بانفجار لغم أرضي أثناء بحثهم عن فطر (الكمأة) في بادية (جبل البشري)، شرقي سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن لغما أرضيا (محلي الصنع) انفجر بسيارة شاحنة كانت تقل نحو 25 شخصا يعملون في جمع فطر (الكمأة) في البادية الفاصلة بين محافظتي الرقة ودير الزور.
وأضاف أن الانفجار وقع بالقرب من منطقة مليئة بالألغام من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي، وتحديدا في المنطقة التي كانت تحوي على ما يسمى (مقر البادية) الذي كان تابعاً للتنظيم، وهي منطقة تسمى (كويعان) تقع بالقرب من (وادي عبيد/ 30 كم جنوب مدينة (السبخة)، وهذه الأخيرة تقع على بعد 50 كم جنوب شرق الرقة، ونحو 50 كم جنوب غرب دير الزور).
© Sputnik . Farouk Mudhiمقتل 15 مدنيا وإصابة آخرين أثناء بحثهم عن "الكمأة" شرقي سوريا
مقتل 15 مدنيا وإصابة آخرين أثناء بحثهم عن "الكمأة" شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Mudhi
وأسفر الانفجار عن مقتل 15 شخصا بينهم 12 امرأة و3 رجال وإصابة 10 آخرين نصفهم نساء بجروح بليغة حيث تم نقلهم إلى المراكز الصحية، بحسب المراسل.
وأفاد المراسل أن الضحايا جميعهم من سكان قرية (الشريدة الغربية) بريف محافظة الرقة الجنوبي.
وقالت مصادر رسمية تحدثت إليها "سبوتنيك" أنها يومياً تكرر تحذيراتها للمدنيين من عدم التوجه لمناطق البادية الجنوبية من المحافظة وذلك لكثرة الألغام إضافة إلى أنها مفتوحة على منطقة (الـ 55) في بادية حمص، والتي تضم قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف، ويتمركز في محيطها فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.
وبحسب المعلومات فإن بعض النساء الجرحى إصابتهم حرجة، ما قد يتسبب بارتفاع عدد الضحايا.
© Sputnik . Farouk Mudhiمقتل 15 مدنيا وإصابة آخرين أثناء بحثهم عن "الكمأة" شرقي سوريا
مقتل 15 مدنيا وإصابة آخرين أثناء بحثهم عن "الكمأة" شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Mudhi
وتشهد بادية ريف دير الزور سلسلة متواصلة من الحوادث المماثلة منذ بداية شهر شباط فبراير الماضي، مع بداية موسم فطر الكمأة.
وسقط العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح نتيجة انفجار الألغام الأرضية أو بسبب هجمات دموية يشنها مسلحو خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي على الباحثين عن الكمأة في مناطق البادية السورية التي تتحلق حول قاعدة (التنف) اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي عند الحدود السورية العراقية الأردنية، شرقي البلاد.
ويصادف موسم جمع الكمأة هذه الفترة من السنة، وهو يعد مصدر رزق لشريحة واسعة من سكان البادية السورية، ومعين كبير لهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها بلادهم جراء الحصار الأمريكي.