https://sputnikarabic.ae/20240317/أوروبا-تحتاج-إلى-56-مليار-يورو-سنويا-لتحقيق-هدف-الإنفاق-الدفاعي-لـالناتو-1087055202.html
أوروبا تحتاج إلى 56 مليار يورو سنويا لتحقيق هدف الإنفاق الدفاعي لـ"الناتو"
أوروبا تحتاج إلى 56 مليار يورو سنويا لتحقيق هدف الإنفاق الدفاعي لـ"الناتو"
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية بأن أعضاء الناتو الأوروبيين يحتاجون إلى 56 مليار يورو إضافية سنويًا لتحقيق هدف الإنفاق الدفاعي للحلف وهو 2% من الناتج المحلي الإجمالي. 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T06:35+0000
2024-03-17T06:35+0000
2024-03-17T06:35+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقالت الصحيفة: "يحتاج أعضاء الناتو الأوروبيون إلى إيجاد 56 مليار يورو إضافية سنويًا لتحقيق هدف الإنفاق الدفاعي للحلف، ولكن العجز انخفض إلى النصف على مدار العقد الماضي".ووفقا لها، فإن العديد من دول الاتحاد الأوروبي ذات الإنفاق العسكري الأقل، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا، "تعاني أيضًا من أعلى مستويات الديون وعجز الميزانية في أوروبا".مجلة: المجمع الصناعي العسكري لـ"الناتو" لا يستطيع اللحاق بنظيره الروسيوتلي ألمانيا من حيث النقص إسبانيا (11 مليار يورو) وإيطاليا (10.8 مليار يورو) وبلجيكا (4.6 مليار يورو).ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن الخبير الاقتصادي في معهد الدراسات الاقتصادية الألماني "IFO"، مارسيل شليبر، أن "البلدان التي تعاني من ارتفاع مستويات الديون وارتفاع تكاليف الفائدة ليس لديها مجال كبير لزيادة الديون، وبالتالي فإن الطريقة الحقيقية الوحيدة للقيام بذلك هي خفض الإنفاق في مجالات أخرى". وأضاف: "وهذا ليس بالأمر السهل، كما رأينا عندما حاولت ألمانيا خفض الدعم للحصول على وقود الديزل الزراعي، وخرج المزارعون إلى الشوارع للاحتجاج".الناتو يعترف بصعوبة الوضع في الصراع الأوكرانيوقدر أن 18 دولة على الأقل من أصل 32 دولة في حلف الناتو ستنفق ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع بما يتماشى مع الاتفاقات السابقة.
https://sputnikarabic.ae/20240314/الناتو-يعلن-عن-حاجته-لتعزيز-دفاعاته-لضمان-الحماية-من-الأسلحة-فرط-الصوتية-الروسية-1086978141.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
أوروبا تحتاج إلى 56 مليار يورو سنويا لتحقيق هدف الإنفاق الدفاعي لـ"الناتو"
أفادت صحيفة أمريكية بأن أعضاء الناتو الأوروبيين يحتاجون إلى 56 مليار يورو إضافية سنويًا لتحقيق هدف الإنفاق الدفاعي للحلف وهو 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الصحيفة: "يحتاج أعضاء الناتو الأوروبيون إلى إيجاد 56 مليار يورو إضافية سنويًا لتحقيق هدف الإنفاق الدفاعي للحلف، ولكن العجز انخفض إلى النصف على مدار العقد الماضي".
وأشارت إلى أنه وفي الوقت الحالي، تعهدت دول الناتو بتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، ولكن لا تمتثل جميع دول الأعضاء لهذا المطلب.
ووفقا لها، فإن العديد من دول الاتحاد الأوروبي ذات الإنفاق العسكري الأقل، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا، "تعاني أيضًا من أعلى مستويات الديون وعجز الميزانية في أوروبا".
وذكرت أن ألمانيا سجلت أكبر عجز في عام 2023، حيث أنفقت البلاد العام الماضي 14 مليار يورو أقل ما تحتاجه لتحقيق الأهداف. ومع ذلك، كما لوحظ، خلال العقد الماضي، قامت برلين "بتقليص هذه الفجوة إلى النصف، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، وتخطط لإغلاقها بالكامل هذا العام".
وتلي ألمانيا من حيث النقص إسبانيا (11 مليار يورو) وإيطاليا (10.8 مليار يورو) وبلجيكا (4.6 مليار يورو).
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن الخبير الاقتصادي في معهد الدراسات الاقتصادية الألماني "IFO"، مارسيل شليبر، أن "البلدان التي تعاني من ارتفاع مستويات الديون وارتفاع تكاليف الفائدة ليس لديها مجال كبير لزيادة الديون، وبالتالي فإن الطريقة الحقيقية الوحيدة للقيام بذلك هي خفض الإنفاق في مجالات أخرى".
وأضاف: "وهذا ليس بالأمر السهل، كما رأينا عندما حاولت ألمانيا خفض الدعم للحصول على وقود الديزل الزراعي، وخرج المزارعون إلى الشوارع للاحتجاج".
وخلال تقديم تقريره السنوي عن أنشطة المنظمة، أعرب الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ عن أمله في أن تستثمر الدول الأوروبية 470 مليار دولار في الدفاع في عام 2024.
وقدر أن 18 دولة على الأقل من أصل 32 دولة في حلف الناتو ستنفق ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع بما يتماشى مع الاتفاقات السابقة.