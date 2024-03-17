https://sputnikarabic.ae/20240317/إسرائيل-تصادق-على-إلغاء-وزارة-الاستخبارات-تقليلا-للنفقات-1087085161.html

إسرائيل تصادق على إلغاء وزارة الاستخبارات تقليلا للنفقات

إسرائيل تصادق على إلغاء وزارة الاستخبارات تقليلا للنفقات

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بمصادقة الحكومة الإسرائيلية على إلغاء وزارة الاستخبارات ونقل صلاحياتها إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين... 17.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-17T17:05+0000

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2024-03-17T17:06+0000

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وذكر مكتب رئيس الوزراء، مساء اليوم الأحد، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت بالإجماع على إلغاء وزارة الاستخبارات ونقل صلاحيتها إلى مكتب نتنياهو. ويأتي إجماع الحكومة بعد دعوة عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي ومنهم من حزب الليكود إلى إلغاء الوزارات الحكومية غير الضرورية بهدف تقليص النفاقات وزيادة تمويل الجيش الإسرائيلي، وذلك في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.وأفاد المكتب بان الوزيرة غيلا غميلئيل وزيرة الاستخبارات سوف يتم تعيينها وزيرة للابتكار والعلوم والتكنولوجيا بدلا من الوزير أوفير أكونيس الذي سيتولى منصب القنصل الإسرائيلي في نيويورك.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 31 ألف قتيل وأكثر 73 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240317/نتنياهو-الإسرائيليون-يرفضون-إجراء-انتخابات-قبل-نهاية-الحرب-1087070850.html

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