https://sputnikarabic.ae/20240317/إسرائيل-تصادق-على-إلغاء-وزارة-الاستخبارات-تقليلا-للنفقات-1087085161.html
إسرائيل تصادق على إلغاء وزارة الاستخبارات تقليلا للنفقات
إسرائيل تصادق على إلغاء وزارة الاستخبارات تقليلا للنفقات
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بمصادقة الحكومة الإسرائيلية على إلغاء وزارة الاستخبارات ونقل صلاحياتها إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين... 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T17:05+0000
2024-03-17T17:05+0000
2024-03-17T17:06+0000
حركة حماس
العالم
الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
طوفان الأقصى
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/01/1049129347_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6c1ed58194baca58a609c783f9a518dd.jpg
وذكر مكتب رئيس الوزراء، مساء اليوم الأحد، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت بالإجماع على إلغاء وزارة الاستخبارات ونقل صلاحيتها إلى مكتب نتنياهو. ويأتي إجماع الحكومة بعد دعوة عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي ومنهم من حزب الليكود إلى إلغاء الوزارات الحكومية غير الضرورية بهدف تقليص النفاقات وزيادة تمويل الجيش الإسرائيلي، وذلك في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.وأفاد المكتب بان الوزيرة غيلا غميلئيل وزيرة الاستخبارات سوف يتم تعيينها وزيرة للابتكار والعلوم والتكنولوجيا بدلا من الوزير أوفير أكونيس الذي سيتولى منصب القنصل الإسرائيلي في نيويورك.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 31 ألف قتيل وأكثر 73 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240317/نتنياهو-الإسرائيليون-يرفضون-إجراء-انتخابات-قبل-نهاية-الحرب-1087070850.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/01/1049129347_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_52d86ed13b1feb67aee4a4860bdaeba9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حركة حماس, العالم, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى
حركة حماس, العالم, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى
إسرائيل تصادق على إلغاء وزارة الاستخبارات تقليلا للنفقات
17:05 GMT 17.03.2024 (تم التحديث: 17:06 GMT 17.03.2024)
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بمصادقة الحكومة الإسرائيلية على إلغاء وزارة الاستخبارات ونقل صلاحياتها إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وذكر مكتب رئيس الوزراء، مساء اليوم الأحد، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت بالإجماع على إلغاء وزارة الاستخبارات ونقل صلاحيتها إلى مكتب نتنياهو.
ويأتي إجماع الحكومة بعد دعوة عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي ومنهم من حزب الليكود إلى إلغاء الوزارات الحكومية غير الضرورية بهدف تقليص النفاقات وزيادة تمويل الجيش الإسرائيلي
، وذلك في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.
وأفاد المكتب بان الوزيرة غيلا غميلئيل وزيرة الاستخبارات سوف يتم تعيينها وزيرة للابتكار والعلوم والتكنولوجيا بدلا من الوزير أوفير أكونيس الذي سيتولى منصب القنصل الإسرائيلي في نيويورك.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع،
ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية
قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 31 ألف قتيل وأكثر 73 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.