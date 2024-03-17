https://sputnikarabic.ae/20240317/إعلام-يتحدث-عن-تراجع-شعبية-ماكرون-بسبب-تصريحاته-العسكرية-حول-روسيا-1087068675.html

إعلام يتحدث عن تراجع شعبية ماكرون بسبب تصريحاته العسكرية حول روسيا

إعلام يتحدث عن تراجع شعبية ماكرون بسبب تصريحاته العسكرية حول روسيا

سبوتنيك عربي

صرحت صحيفة فرنسية، أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعت بشكل ملحوظ بعد سلسلة من التصريحات حول استعداده لدعم أوكرانيا عسكريا. 17.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-17T13:35+0000

2024-03-17T13:35+0000

2024-03-17T13:35+0000

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وقالت الصحيفة: "لا تحظى قرارات رئيس الدولة بدعم إجماعي بين الفرنسيين. فوفقاً لاستطلاع للرأي أجراه معهد "إيفوب" (معهد الرأي العام )... إيمانويل ماكرون يحظى برضا 28 في المائة من الفرنسيين (29 في المائة في فبراير) وعدم رضا 72 في المائة (71 في المائة في فبراير)".وأشارت صحيفة "CNews" إلى أنه ارتفع عدد الفرنسيين غير الراضين للغاية عن القيادة بنسبة أربع نقاط مئوية في مارس. ويشار إلى أن مثل هذه الأرقام لم نشهدها منذ عام 2013. عندما خطط الرئيس الرابع والعشرون للبلاد، فرانسوا هولاند، للتدخل في الأزمة السورية.وفي نهاية فبراير/شباط الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الفوز في هذه الحرب".. وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته تم النظر فيها بعناية. وأشار أيضًا إلى أن باريس ليس لديها "حدود وخطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لكييف.وتعليقا على كلام ماكرون بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا، قال الكرملين إن مثل هذا التطور للأحداث سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

https://sputnikarabic.ae/20240317/ماكرون-من-الممكن-تنفيذ-عمليات-برية-ضد-روسيا-1087054542.html

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