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https://sputnikarabic.ae/20240317/ماكرون-من-الممكن-تنفيذ-عمليات-برية-ضد-روسيا-1087054542.html
ماكرون: من الممكن تنفيذ عمليات برية ضد روسيا
ماكرون: من الممكن تنفيذ عمليات برية ضد روسيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه من الممكن تنفيذ عمليات برية "لمواجهة القوات الروسية" في أوكرانيا. 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T05:03+0000
2024-03-17T05:03+0000
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وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان": "ربما في مرحلة ما، وأنا لا أريد ذلك ولن أبدأ به، يجب تنفيذ عمليات على الأرض، مهما كانت، لمواجهة القوات الروسية".وفي نهاية فبراير/ شباط، قال ماكرون إن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الفوز في هذه الحرب".ووفقا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء حتى الآن.وقال ماكرون في مقابلة مع قناة "فرانس 2" إن باريس لن تأخذ زمام المبادرة أبدا في العمل العسكري في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، يعتقد أن الصراع الحالي له أهمية وجودية لأوروبا وفرنسا. ووفقا لماكرون، فإن السلام الدائم في القارة مستحيل دون عودة أوكرانيا إلى "الحدود المعترف بها دوليا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم".وتعليقا على كلام الرئيس الفرنسي بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا، قال الكرملين إن مثل هذا التطور للأحداث سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. إن حقيقة مناقشة إمكانية إرسال "وحدات معينة إلى أوكرانيا" وصفها المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنها عنصر جديد مهم.ضابط مخابرات يتحدث عن اللواء الذي يمكن أن يرسله ماكرون إلى أوكرانياوردا على كلام الرئيس الفرنسي بشأن عدم وجود خطوط حمراء لدى باريس فيما يتعلق بدعم كييف، قال إن روسيا لن يكون لديها خطوط حمراء ضد الدول التي تتبع مثل هذا النهج.ماكرون: فرنسا لن تأخذ زمام المبادرة عندما يتعلق الأمر بالأعمال القتالية في أوكرانيا
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روسيا, العالم, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا

ماكرون: من الممكن تنفيذ عمليات برية ضد روسيا

05:03 GMT 17.03.2024
© AFP 2023 / TERESA SUAREZالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة خلال مؤتمر السفراء في قصر الإليزيه بباريس، 28 أغسطس/ آب 2023
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة خلال مؤتمر السفراء في قصر الإليزيه بباريس، 28 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
© AFP 2023 / TERESA SUAREZ
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صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه من الممكن تنفيذ عمليات برية "لمواجهة القوات الروسية" في أوكرانيا.
وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان": "ربما في مرحلة ما، وأنا لا أريد ذلك ولن أبدأ به، يجب تنفيذ عمليات على الأرض، مهما كانت، لمواجهة القوات الروسية".

ووفقا له، فإن "قوة فرنسا" تكمن في حقيقة "أننا قادرون على القيام بذلك".

وفي نهاية فبراير/ شباط، قال ماكرون إن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الفوز في هذه الحرب".
ووفقا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء حتى الآن.

وفي وقت لاحق، أشار السياسي، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته تم النظر فيها بعناية. وخلال اجتماعه مع زعماء المعارضة في أوائل مارس/ آذار، أكد ماكرون أن فرنسا "ليس لديها حدود ولا خطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لأوكرانيا.

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، متحدثا للصحفيين في جنوب فرنسا، 1 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
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وقال ماكرون في مقابلة مع قناة "فرانس 2" إن باريس لن تأخذ زمام المبادرة أبدا في العمل العسكري في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، يعتقد أن الصراع الحالي له أهمية وجودية لأوروبا وفرنسا. ووفقا لماكرون، فإن السلام الدائم في القارة مستحيل دون عودة أوكرانيا إلى "الحدود المعترف بها دوليا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم".
وتعليقا على كلام الرئيس الفرنسي بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا، قال الكرملين إن مثل هذا التطور للأحداث سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. إن حقيقة مناقشة إمكانية إرسال "وحدات معينة إلى أوكرانيا" وصفها المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنها عنصر جديد مهم.
ضابط مخابرات يتحدث عن اللواء الذي يمكن أن يرسله ماكرون إلى أوكرانيا

وحذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أن إرسال فرقة أوروبية لن يغير الوضع في ساحة المعركة بأي شكل من الأشكال ولن يؤدي إلا إلى عواقب وخيمة على السلطات الأوكرانية.

وردا على كلام الرئيس الفرنسي بشأن عدم وجود خطوط حمراء لدى باريس فيما يتعلق بدعم كييف، قال إن روسيا لن يكون لديها خطوط حمراء ضد الدول التي تتبع مثل هذا النهج.
ماكرون: فرنسا لن تأخذ زمام المبادرة عندما يتعلق الأمر بالأعمال القتالية في أوكرانيا
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