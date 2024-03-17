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إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الروسية 2024
https://sputnikarabic.ae/20240317/إعلان-النتائج-الأولية-للانتخابات-الرئاسية-الروسية-2024-1087084130.html
إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الروسية 2024
إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الروسية 2024
سبوتنيك عربي
إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الروسية 2024
2024-03-17T18:05+0000
2024-03-17T18:33+0000
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأفادت البيانات الأولية للجنة الانتخابات المركزية، بأن الرئيس، فلاديمير بوتين، يتصدر الانتخابات الرئاسية بنسبة 87.97% بعد معالجة 24.4% من الأصوات، ونيكولاي خاريتونوف 3.8% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف 3.73%، وليونيد سلوتسكي 2.96%.ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية، يتصدر بوتين الاستطلاع بنسبة 95.23% من الأصوات في جمهورية دونيتسك، و94.12% في جمهورية لوغانسك بعد فرز 100% من الأصوات. وفي مقاطعة زابوروجيه حصد فلاديمير بوتين 92.95% من الأصوات بعد معالجة 90.26% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية.وفاز بوتين بالانتخابات الرئاسية في منطقة خيرسون بنسبة 88.12 % من الأصوات بعد فحص 100 % من صناديق الاقتراع في خيرسون.وفاز بوتين بالانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 94.12% من الأصوات في ياقوتيا بعد معالجة 100% من بطاقات الاقتراع بحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية.وفي مقاطعة بيلغورود حصد بوتين 96.45% من الأصوات بعد معالجة 2.68% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية.وفي مقاطعة سان بطرسبورغ حصد بوتين 80.46% من الأصوات بعد معالجة 0.10% من الأصوات، وفي مقاطعة نيجني نوفغورد حصد فلاديمير بوتين 89.47% من الأصوات بعد معالجة 3.37% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية.أجريت الانتخابات الرئاسية الروسية في 89 كيانًا فيدراليًا لروسيا الاتحادية. وهذا العام، شمل التصويت المناطق التي أصبحت جزءًا من البلاد في عام 2022 - جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين (LPR وDPR)، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.
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إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الروسية 2024
إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الروسية 2024

إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الروسية 2024

18:05 GMT 17.03.2024 (تم التحديث: 18:33 GMT 17.03.2024)
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورإعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الروسية 2024
إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
© Sputnik . Maksim Blinov
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بعد إغلاق جميع مراكز الاقتراع في نهاية الانتخابات الرئاسية الروسية لعام 2024 والبدء في فرز الأصوات، موسكو تعلن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الروسية 2024 .
وأفادت البيانات الأولية للجنة الانتخابات المركزية، بأن الرئيس، فلاديمير بوتين، يتصدر الانتخابات الرئاسية بنسبة 87.97% بعد معالجة 24.4% من الأصوات، ونيكولاي خاريتونوف 3.8% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف 3.73%، وليونيد سلوتسكي 2.96%.
ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية، يتصدر بوتين الاستطلاع بنسبة 95.23% من الأصوات في جمهورية دونيتسك، و94.12% في جمهورية لوغانسك بعد فرز 100% من الأصوات.
وفي مقاطعة زابوروجيه حصد فلاديمير بوتين 92.95% من الأصوات بعد معالجة 90.26% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية.
وفاز بوتين بالانتخابات الرئاسية في منطقة خيرسون بنسبة 88.12 % من الأصوات بعد فحص 100 % من صناديق الاقتراع في خيرسون.
وفاز بوتين بالانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 94.12% من الأصوات في ياقوتيا بعد معالجة 100% من بطاقات الاقتراع بحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية.
وفي مقاطعة بيلغورود حصد بوتين 96.45% من الأصوات بعد معالجة 2.68% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية.
وفي مقاطعة سان بطرسبورغ حصد بوتين 80.46% من الأصوات بعد معالجة 0.10% من الأصوات، وفي مقاطعة نيجني نوفغورد حصد فلاديمير بوتين 89.47% من الأصوات بعد معالجة 3.37% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية.
أجريت الانتخابات الرئاسية الروسية في 89 كيانًا فيدراليًا لروسيا الاتحادية. وهذا العام، شمل التصويت المناطق التي أصبحت جزءًا من البلاد في عام 2022 - جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين (LPR وDPR)، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).
ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.
كم عدد مراكز الاقتراع وأين تكون مفتوحة للانتخابات الرئاسية في الخارج؟ - سبوتنيك عربي
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كم عدد مراكز الاقتراع وأين تكون مفتوحة للانتخابات الرئاسية في الخارج؟
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15 مارس, 08:48 GMT
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.
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