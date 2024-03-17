عربي
https://sputnikarabic.ae/20240317/إيران-تشهد-توقيع-أضخم-العقود-النفطية-منذ-10-سنوات-1087068510.html
إيران تشهد توقيع أضخم العقود النفطية منذ 10 سنوات
إيران تشهد توقيع أضخم العقود النفطية منذ 10 سنوات
سبوتنيك عربي
وقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية، عقودا بقيمة 13 مليار دولار، مما يمثل أكبر عقود النفط في البلاد منذ عقد من الزمان. 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T13:23+0000
2024-03-17T13:23+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/02/1075427983_0:270:2954:1931_1920x0_80_0_0_eed11bfe1f3c392dfeb66cee95fc76e0.jpg
ووقعت الشركة العقود مع شركات محلية لتطوير مشاريع المنبع في 6 حقول نفطية، هي أزاديجان، وآزار 2، وسومار، وسمان، وديلافاران، ومسجد سليمان، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وبموجب العقود، سيزيد إنتاج النفط في تلك الحقول بمقدار 400 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 620 ألف برميل يوميا، وهو ما سيدر 15 مليار دولار سنويا، حسبما قال المدير الإداري لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خوجاسته، خلال حفل التوقيع، أمس السبت.وأضاف أن المشاريع ستخلق 66 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.وحضر حفل التوقيع، وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، ومحمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني.
https://sputnikarabic.ae/20240308/إيران-إذا-بدأت-الكويت-استخراج-النفط-والغاز-من-حقل-الدرة-فسنقوم-بإجراء-مماثل-1086799966.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/02/1075427983_0:0:2576:1931_1920x0_80_0_0_eff98123bf7df00ea15c13a5e96c8e89.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إيران تشهد توقيع أضخم العقود النفطية منذ 10 سنوات

13:23 GMT 17.03.2024
© AFP 2023 / CESAR MANSOحقل نفط
حقل نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
حقل نفط
© AFP 2023 / CESAR MANSO
تابعنا عبر
وقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية، عقودا بقيمة 13 مليار دولار، مما يمثل أكبر عقود النفط في البلاد منذ عقد من الزمان.
ووقعت الشركة العقود مع شركات محلية لتطوير مشاريع المنبع في 6 حقول نفطية، هي أزاديجان، وآزار 2، وسومار، وسمان، وديلافاران، ومسجد سليمان، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).
وبموجب العقود، سيزيد إنتاج النفط في تلك الحقول بمقدار 400 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 620 ألف برميل يوميا، وهو ما سيدر 15 مليار دولار سنويا، حسبما قال المدير الإداري لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خوجاسته، خلال حفل التوقيع، أمس السبت.
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
إيران: إذا بدأت الكويت استخراج النفط والغاز من حقل الدرة فسنتخذ إجراء مماثلا
8 مارس, 14:30 GMT
وأضاف أن المشاريع ستخلق 66 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وحضر حفل التوقيع، وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، ومحمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:26 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الحكومة الفلسطينية الجديدة تفجر خلافا بين "فتح" و"حماس"07:57 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала