https://sputnikarabic.ae/20240317/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-قائد-فصيلة-في-الكتيبة-77-1087089795.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد فصيلة في الكتيبة 77

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد فصيلة في الكتيبة 77

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل قائد فصيلة في الكتيبة 77 خلال اليوم الأول للحرب على غزة. 17.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-17T19:57+0000

2024-03-17T19:57+0000

2024-03-17T19:57+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل النقيب دانيال بيرتس (22 عاما) قائد فصيلة في الكتيبة رقم 77، وأنه سقط في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، واختطف في قطاع غزة.وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي سمح بنشر مقتل النقيب بيرتس وأنه أبلغ عائلته بمقتله، واختطاف جثته في غزة.وفي سياق متصل، قال جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، إن بلاده خسرت الحرب فعليا أمام حركة "حماس" في قطاع غزة، حيث نشر الجنرال إسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، مقالا في صحيفة معاريف الإسرائيلية، أوضح من خلاله أن ما يجري في قطاع غزة وضد لبنان سينفجر في وجوه الإسرائيليين، عاجلا أم آجلا. وأوضح الجنرال بريك أن القادة الإسرائيليين لا يمكنهم الكذب على كثير من المواطنين لفترة طويلة، كما أنه لا يوجد تفكير استراتيجي أو معالجة للمشاكل الحقيقية لبلاده، بدعوى أن هؤلاء القادة يفضلون العيش في الأوهام، موضحا أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية غير مستعدة لحرب إقليمية.وأضاف رئيس لجنة الشكاوى السباق بالجيش الإسرائيلي، أنه في حال فشل بلاده في إعادة المحتجزين أحياء من قطاع غزة، فإن هذه الحرب ستدخل إلى الوعي العام باعتبارها أسوأ فشل في حروب إسرائيل منذ تأسيس الدولة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 31 ألف قتيل وأكثر 73 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس