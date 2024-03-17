https://sputnikarabic.ae/20240317/الجيش-السوري-يقضى-على-22-مسلحا-من-العصائب-الحمر-غرب-حلب-1087071305.html

الجيش السوري يقضى على 22 مسلحا من "العصائب الحمر" غرب حلب

الجيش السوري يقضى على 22 مسلحا من "العصائب الحمر" غرب حلب

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن الجيش السوري قضى على 22 مسلحا معظمهم من جنسيات أجنبية عدة، خلال اشتباكات عنيفة مع وحداته المرابطة في بريف حلب الغربي، شمالي البلاد. 17.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-17T15:10+0000

2024-03-17T15:10+0000

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وقال مراسل "سبوتنيك" في حلب، إن مسلحي فصيل "العصائب الحمر" شنوا هجوما عنيفا، فجر اليوم الأحد، على نقاط الجيش عند محور منطقة "قبتان الجبل" بريف حلب الغربي، لينتقل المشهد الميداني إلى اشتباكات ضارية على طول خط التماس في المنطقة.وتؤكد المعلومات المتوافرة أن ما لا يقل عن 22 مسلحا من "العصائب الحمر" قتلوا برصاص الجيش السوري، غالبيتهم الساحقة من جنسيات أجنبية، كما تم تدمير 4 سيارات دفع رباعي مجهزة برشاشات ثقيلة.وبعد إفشال الهجوم، لم تشهد خارطة السيطرة في المنطقة أي تبدل.وتعد مجموعات "العصائب الحمر" الذراع الضاربة وقوات النخبة لدى تنظيم "هيئة تحرير الشام" التي يتخذها تنظيم "جبهة النصرة"، واجهة له في إدلب، ويتميز مسلحوها بوضع عصائب حمراء اللون "أشرطة حمراء" على رؤوسهم.وتم تأسيس "العصائب الحمر" على يد الإرهابي، أبو اليقظان المصري حين كان "أميرا شرعيا" في "جبهة النصرة" وذلك قبل توارد أخبار عن اختفائه من سوريا عام 2022.وتلقت "العصائب" تدريبات نوعية على أيدي خبراء جماعة "تكتيكات الملاحم" التي أسسها الإرهابي (أبو رفيق الأوزبكي)، قبل أن تنتقل مقاليدها إلى أبو سلمان البيلاروسي الذي قتل في عام 2017.وتشتهر "العصائب الحمر" بدموية إرهابييها وبارتكابهم مجازر وحشية بحق مدنيي المناطق التي دخلوا إليها خلال سنين الحرب على سوريا، كما بحق الأسرى من الجنود السوريين.وفي (كانون الأول/ ديسمبر) الماضي، قامت "جبهة النصرة" بتأسيس تنظيم إرهابي جديد لها يتخصص في تنفيذ عمليات التسلل والاغتيال.

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