عربي
https://sputnikarabic.ae/20240317/باسم-الإنسانية-منظمة-الصحة-العالمية-تدعو-إسرائيل-لعدم-شن-هجوم-على-رفح-1087057486.html
"باسم الإنسانية"... منظمة الصحة العالمية تدعو إسرائيل لعدم شن هجوم على رفح
"باسم الإنسانية"... منظمة الصحة العالمية تدعو إسرائيل لعدم شن هجوم على رفح
سبوتنيك عربي
دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إسرائيل إلى الامتناع عن شن هجوم على رفح جنوبي قطاع غزة "باسم الإنسانية". 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T08:48+0000
2024-03-17T08:48+0000
طوفان الأقصى
منظمة الصحة العالمية
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0b/1073387003_0:61:1000:624_1920x0_80_0_0_1bd4aafd86d2834eabfc1611ae118631.jpg
وكتب غيبريسوس على منصة "إكس"، أمس السبت: "أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن خطة إسرائيلية لشن هجوم بري على رفح".وتابع: "تصعيد جديد للعنف في هذه المنطقة المكتظة سيؤدي إلى مزيد من القتلى والمعاناة".واعتبر أن عملية الإجلاء التي يعتزم الجيش الإسرائيلي القيام بها قبل الهجوم ليست حلا ممكنا.وأوضح أن "سكان رفح البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه، ولا مرافق صحية تعمل بكامل طاقتها وآمنة يمكنهم الوصول إليها في أي مكان آخر في غزة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صادق، الجمعة الماضية، على الخطط الخاصة بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.وقبل أيام، صرح مسؤولون عسكريون إسرائيليون، بأن "عمليات الجيش في خان يونس جنوبي قطاع غزة على وشك الانتهاء، وأنه من المتوقع أن يتخذ الجيش في الأيام المقبلة قرارًا بشأن الهجوم المحتمل على رفح".وأفاد المسؤولون بأنه "لا تزال هناك بضعة أهداف متبقية في المنطقة، ومن المتوقع أن تصل القوات إليها في الأيام المقبلة".يأتي ذلك في سياق عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة ضد قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تخللتها هدنة دامت سبعة أيام.وأسفرت العمليات الإسرائيلية التي جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" ضد إسرائيل، حتى الآن، عن مقتل أكثر من31 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 73 ألفا آخرين من أهالي غزة غالبيتهم نساء وأطفال.
https://sputnikarabic.ae/20240307/نتنياهو-من-يطلب-منا-عدم-دخول-رفح-يقول-لنا-اخسروا-الحرب-وهذا-لن-يحدث-أبدا-1086773868.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0b/1073387003_13:0:901:666_1920x0_80_0_0_409a355d638a6ca2fbfd82262d5d73c3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, منظمة الصحة العالمية, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, منظمة الصحة العالمية, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار

"باسم الإنسانية"... منظمة الصحة العالمية تدعو إسرائيل لعدم شن هجوم على رفح

08:48 GMT 17.03.2024
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIمدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس
مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
تابعنا عبر
دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إسرائيل إلى الامتناع عن شن هجوم على رفح جنوبي قطاع غزة "باسم الإنسانية".
وكتب غيبريسوس على منصة "إكس"، أمس السبت: "أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن خطة إسرائيلية لشن هجوم بري على رفح".
وتابع: "تصعيد جديد للعنف في هذه المنطقة المكتظة سيؤدي إلى مزيد من القتلى والمعاناة".

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "باسم الإنسانية، ندعو إسرائيل إلى عدم المضي قدما في خطتها والسعي لإحلال السلام".

واعتبر أن عملية الإجلاء التي يعتزم الجيش الإسرائيلي القيام بها قبل الهجوم ليست حلا ممكنا.
وأوضح أن "سكان رفح البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه، ولا مرافق صحية تعمل بكامل طاقتها وآمنة يمكنهم الوصول إليها في أي مكان آخر في غزة".

كما أشار إلى أن "الكثير من الأشخاص ضعفاء جسديا، جائعون ومرضى إلى درجة لا يستطيعون النزوح مرة أخرى".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صادق، الجمعة الماضية، على الخطط الخاصة بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.
نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
نتنياهو: من يطلب منا عدم دخول رفح يقول لنا اخسروا الحرب وهذا لن يحدث أبدا
7 مارس, 14:48 GMT
وقبل أيام، صرح مسؤولون عسكريون إسرائيليون، بأن "عمليات الجيش في خان يونس جنوبي قطاع غزة على وشك الانتهاء، وأنه من المتوقع أن يتخذ الجيش في الأيام المقبلة قرارًا بشأن الهجوم المحتمل على رفح".
وأفاد المسؤولون بأنه "لا تزال هناك بضعة أهداف متبقية في المنطقة، ومن المتوقع أن تصل القوات إليها في الأيام المقبلة".
يأتي ذلك في سياق عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة ضد قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تخللتها هدنة دامت سبعة أيام.
وأسفرت العمليات الإسرائيلية التي جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" ضد إسرائيل، حتى الآن، عن مقتل أكثر من31 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 73 ألفا آخرين من أهالي غزة غالبيتهم نساء وأطفال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:49 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الحكومة الفلسطينية الجديدة تفجر خلافا بين "فتح" و"حماس"07:57 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала