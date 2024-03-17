https://sputnikarabic.ae/20240317/باسم-الإنسانية-منظمة-الصحة-العالمية-تدعو-إسرائيل-لعدم-شن-هجوم-على-رفح-1087057486.html

"باسم الإنسانية"... منظمة الصحة العالمية تدعو إسرائيل لعدم شن هجوم على رفح

"باسم الإنسانية"... منظمة الصحة العالمية تدعو إسرائيل لعدم شن هجوم على رفح

سبوتنيك عربي

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إسرائيل إلى الامتناع عن شن هجوم على رفح جنوبي قطاع غزة "باسم الإنسانية". 17.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-17T08:48+0000

2024-03-17T08:48+0000

2024-03-17T08:48+0000

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وكتب غيبريسوس على منصة "إكس"، أمس السبت: "أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن خطة إسرائيلية لشن هجوم بري على رفح".وتابع: "تصعيد جديد للعنف في هذه المنطقة المكتظة سيؤدي إلى مزيد من القتلى والمعاناة".واعتبر أن عملية الإجلاء التي يعتزم الجيش الإسرائيلي القيام بها قبل الهجوم ليست حلا ممكنا.وأوضح أن "سكان رفح البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه، ولا مرافق صحية تعمل بكامل طاقتها وآمنة يمكنهم الوصول إليها في أي مكان آخر في غزة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صادق، الجمعة الماضية، على الخطط الخاصة بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.وقبل أيام، صرح مسؤولون عسكريون إسرائيليون، بأن "عمليات الجيش في خان يونس جنوبي قطاع غزة على وشك الانتهاء، وأنه من المتوقع أن يتخذ الجيش في الأيام المقبلة قرارًا بشأن الهجوم المحتمل على رفح".وأفاد المسؤولون بأنه "لا تزال هناك بضعة أهداف متبقية في المنطقة، ومن المتوقع أن تصل القوات إليها في الأيام المقبلة".يأتي ذلك في سياق عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة ضد قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تخللتها هدنة دامت سبعة أيام.وأسفرت العمليات الإسرائيلية التي جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" ضد إسرائيل، حتى الآن، عن مقتل أكثر من31 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 73 ألفا آخرين من أهالي غزة غالبيتهم نساء وأطفال.

https://sputnikarabic.ae/20240307/نتنياهو-من-يطلب-منا-عدم-دخول-رفح-يقول-لنا-اخسروا-الحرب-وهذا-لن-يحدث-أبدا-1086773868.html

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طوفان الأقصى, منظمة الصحة العالمية, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار