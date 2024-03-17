https://sputnikarabic.ae/20240317/برلماني-ليبي-تأييد-الشعب-الروسي-لبوتين-يؤكد-انتصار-روسيا-في-مواجهة-الهيمنة-الغربية-1087093373.html
برلماني ليبي: تأييد الشعب الروسي لبوتين يؤكد انتصار روسيا في مواجهة الهيمنة الغربية
برلماني ليبي: تأييد الشعب الروسي لبوتين يؤكد انتصار روسيا في مواجهة الهيمنة الغربية
سبوتنيك عربي
أفادت البيانات الأولية للجنة الانتخابات المركزية الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين، يتصدر الانتخابات الرئاسية بنسبة 87.97 % بعد معالجة 24.4 % من الأصوات، إثر... 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T21:29+0000
2024-03-17T21:29+0000
2024-03-17T21:29+0000
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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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وقال البرلماني الليبي جبريل وحيدة، إن فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذه النسبة يؤكد اصطفاف الروس ضد المخططات الغربية.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الغرب حاول مرارا إضعاف روسيا، لكن النتائج تؤكد أن الشارع استوعب الدرس جيدا وأدرك أهمية وجود دولة قوية اقتصاديا وعسكريا وسياسيا وهو ما حققه الرئيس فلاديمير بوتين بخبرته الكبيرة.ولفت إلى أن التأييد الشعبي للرئيس جاء إثر ما قدمه بوتين وإفشاله مخططات الغرب بل والانتصار عليه والحفاظ على روسيا قوية.وشدد على أهمية وجود دولة قوية مثل روسيا رادعة لهيمنة الغرب وسياسته الاستعمارية التي عانى منها العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية، يتصدر بوتين الاستطلاع بنسبة 95.23% من الأصوات في جمهورية دونيتسك، و94.12% في جمهورية لوغانسك بعد فرز 100% من الأصوات.وفي مقاطعة زابوروجيه حصل بوتين على 92.95 % بعد معالجة 90.26 % من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية وفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية.كما أظهرت النتائج الأولية حصول ونيكولاي خاريتونوف 3.8 % من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف 3.73%، وليونيد سلوتسكي 2.96%، بحسب بيانات اللجنة.
https://sputnikarabic.ae/20240317/الخارجية-خصوم-روسيا-فشلوا-في-تعطيل-الانتخابات-الرئاسية-أمام-الروس-في-الخارج-1087086500.html
https://sputnikarabic.ae/20240317/إعلان-النتائج-الأولية-للانتخابات-الرئاسية-الروسية-2024-1087084130.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
برلماني ليبي: تأييد الشعب الروسي لبوتين يؤكد انتصار روسيا في مواجهة الهيمنة الغربية
حصري
أفادت البيانات الأولية للجنة الانتخابات المركزية الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين، يتصدر الانتخابات الرئاسية بنسبة 87.97 % بعد معالجة 24.4 % من الأصوات، إثر إغلاق صناديق الاقتراع في نهاية اليوم الـ3 والأخير.
وقال البرلماني الليبي جبريل وحيدة، إن فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذه النسبة يؤكد اصطفاف الروس ضد المخططات الغربية
.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك
"، أن الغرب حاول مرارا إضعاف روسيا، لكن النتائج تؤكد أن الشارع استوعب الدرس جيدا وأدرك أهمية وجود دولة قوية اقتصاديا وعسكريا وسياسيا وهو ما حققه الرئيس فلاديمير بوتين بخبرته الكبيرة.
ولفت إلى أن التأييد الشعبي للرئيس جاء إثر ما قدمه بوتين وإفشاله مخططات الغرب بل والانتصار عليه والحفاظ على روسيا قوية.
وشدد على أهمية وجود دولة قوية مثل روسيا رادعة لهيمنة الغرب وسياسته الاستعمارية التي عانى منها العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.
ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات
المركزية، يتصدر بوتين الاستطلاع بنسبة 95.23% من الأصوات في جمهورية دونيتسك، و94.12% في جمهورية لوغانسك بعد فرز 100% من الأصوات.
وفي مقاطعة زابوروجيه حصل بوتين على 92.95 % بعد معالجة 90.26 % من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية وفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية.
كما أظهرت النتائج الأولية حصول ونيكولاي خاريتونوف 3.8 % من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف 3.73%، وليونيد سلوتسكي 2.96%، بحسب بيانات اللجنة.