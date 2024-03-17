https://sputnikarabic.ae/20240317/الخارجية-خصوم-روسيا-فشلوا-في-تعطيل-الانتخابات-الرئاسية-أمام-الروس-في-الخارج-1087086500.html
الخارجية: خصوم روسيا فشلوا في تعطيل الانتخابات الرئاسية أمام الروس في الخارج
الخارجية: خصوم روسيا فشلوا في تعطيل الانتخابات الرئاسية أمام الروس في الخارج
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، أن معارضي روسيا فشلوا في تعطيل إجراء الانتخابات بين المواطنين الروس في الخارج. 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T17:49+0000
2024-03-17T17:49+0000
2024-03-17T17:49+0000
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
روسيا
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وقال إيفانوف، خلال مؤتمر صحفي حول سير التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية: "يمكننا أن نقول بثقة إن خصومنا فشلوا في تقويض الانتخابات الرئاسية الروسية بين مواطنينا في الخارج، لإثناءهم عن ممارسة حقهم الدستوري في اختيار طريق تنمية بلادنا".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، بأن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية، في اليوم الثالث والأخير، بلغت 73.33% بحلول الساعة 20.24 بتوقيت موسكو.وذكرت لجنة الانتخابات على موقعها أنه وبحلول الساعة 16.03 بتوقيت موسكو في اليوم الثالث للتصويت، بلغت نسبة المشاركة 70.01%.هذا، وحدد مجلس الفيدرالية الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024 ، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في 15 و16 و17 آذار/مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.
https://sputnikarabic.ae/20240317/نسبة-المشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-الروسية-تتجاوز-73-1087085631.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, روسيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, روسيا
الخارجية: خصوم روسيا فشلوا في تعطيل الانتخابات الرئاسية أمام الروس في الخارج
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، أن معارضي روسيا فشلوا في تعطيل إجراء الانتخابات بين المواطنين الروس في الخارج.
وقال إيفانوف، خلال مؤتمر صحفي حول سير التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية: "يمكننا أن نقول بثقة إن خصومنا فشلوا في تقويض الانتخابات الرئاسية الروسية بين مواطنينا في الخارج، لإثناءهم عن ممارسة حقهم الدستوري في اختيار طريق تنمية بلادنا".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، بأن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية، في اليوم الثالث والأخير، بلغت 73.33% بحلول الساعة 20.24 بتوقيت موسكو.
وذكرت لجنة الانتخابات على موقعها أنه وبحلول الساعة 16.03 بتوقيت موسكو في اليوم الثالث للتصويت، بلغت نسبة المشاركة 70.01%.
هذا، وحدد مجلس الفيدرالية الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024
، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في 15 و16 و17 آذار/مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام.
ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).
ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.