https://sputnikarabic.ae/20240317/ترامب-إذا-خسرت-الانتخابات-سيكون-هناك-حمام-دم-في-البلاد-1087055020.html

ترامب: إذا خسرت الانتخابات سيكون هناك حمام دم في البلاد

ترامب: إذا خسرت الانتخابات سيكون هناك حمام دم في البلاد

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري المحتمل لرئاسة الولايات المتحدة، دونالد ترامب، إنه إذا خسر الانتخابات المقبلة، فإن "البلاد ستواجه حمام دم". 17.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-17T06:09+0000

2024-03-17T06:09+0000

2024-03-17T06:09+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال ترامب خلال تجمع حاشد في ولاية أوهايو: "إذا لم يتم انتخابي، فسيكون ذلك بمثابة "حمام دم" للجميع، سيكون هذا أقل ما سيحدث سيكون "حمام دم للبلاد".وأضاف: "أنا متأكد من أننا سنكون قادرين على القيام بذلك... سنقول لبايدن: "جو، أنت مطرود. اخرج من هنا! لقد قمت بعمل فظيع".وقال ترامب: "سيكون هذا إلى الأبد إذا كانت البلاد تدار من قبل أشخاص غير أكفاء"، موبخا بايدن على أزمة الهجرة التي لم يتم حلها على الحدود مع المكسيك، وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، فضلا عن عدد من المشاكل الأخرى.ووفقا له، فإن "أسهل طريقة لعكس كل كوارث بايدن هي إعادتي إلى البيت الأبيض. وسنتأقلم مع هذا".وأوضح ترامب، في وقت سابق، أنه إذا فاز في الانتخابات الأمريكية، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فقد يعقد قمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في يونيو/ حزيران 2025، لمناقشة مستقبل الحلف.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، الانتخابات الرئاسية، في 5 نوفمبر المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20240317/ترامب-زيلينسكي-هو-أعظم-بائع-في-التاريخ-يأتي-إلى-البلاد-ويغادر-بـ50-أو-60-مليار-دولار-1087054861.html

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