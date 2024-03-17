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ترامب: إذا خسرت الانتخابات سيكون هناك حمام دم في البلاد
ترامب: إذا خسرت الانتخابات سيكون هناك حمام دم في البلاد
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري المحتمل لرئاسة الولايات المتحدة، دونالد ترامب، إنه إذا خسر الانتخابات المقبلة، فإن "البلاد ستواجه حمام دم". 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T06:09+0000
2024-03-17T06:09+0000
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وقال ترامب خلال تجمع حاشد في ولاية أوهايو: "إذا لم يتم انتخابي، فسيكون ذلك بمثابة "حمام دم" للجميع، سيكون هذا أقل ما سيحدث سيكون "حمام دم للبلاد".وأضاف: "أنا متأكد من أننا سنكون قادرين على القيام بذلك... سنقول لبايدن: "جو، أنت مطرود. اخرج من هنا! لقد قمت بعمل فظيع".وقال ترامب: "سيكون هذا إلى الأبد إذا كانت البلاد تدار من قبل أشخاص غير أكفاء"، موبخا بايدن على أزمة الهجرة التي لم يتم حلها على الحدود مع المكسيك، وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، فضلا عن عدد من المشاكل الأخرى.ووفقا له، فإن "أسهل طريقة لعكس كل كوارث بايدن هي إعادتي إلى البيت الأبيض. وسنتأقلم مع هذا".وأوضح ترامب، في وقت سابق، أنه إذا فاز في الانتخابات الأمريكية، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فقد يعقد قمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في يونيو/ حزيران 2025، لمناقشة مستقبل الحلف.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، الانتخابات الرئاسية، في 5 نوفمبر المقبل.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب: إذا خسرت الانتخابات سيكون هناك حمام دم في البلاد

06:09 GMT 17.03.2024
© AFP 2023 / Chandan Khannaالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مؤتمر صحفي في محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك، بعد جلسة الاستماع، الولايات المتحدة في 4 أبريل 2023
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مؤتمر صحفي في محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك، بعد جلسة الاستماع، الولايات المتحدة في 4 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
© AFP 2023 / Chandan Khanna
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قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري المحتمل لرئاسة الولايات المتحدة، دونالد ترامب، إنه إذا خسر الانتخابات المقبلة، فإن "البلاد ستواجه حمام دم".
وقال ترامب خلال تجمع حاشد في ولاية أوهايو: "إذا لم يتم انتخابي، فسيكون ذلك بمثابة "حمام دم" للجميع، سيكون هذا أقل ما سيحدث سيكون "حمام دم للبلاد".

وأشار إلى أنه "إذا لم أفز بالانتخابات، فلست متأكدا من أن انتخابات أخرى ستجري في البلاد".

وأضاف: "أنا متأكد من أننا سنكون قادرين على القيام بذلك... سنقول لبايدن: "جو، أنت مطرود. اخرج من هنا! لقد قمت بعمل فظيع".

ولم يفوت الفرصة لانتقاد بايدن واصفًا إياه بأنه "تهديد للديمقراطية الأمريكية".

الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
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05:39 GMT
وقال ترامب: "سيكون هذا إلى الأبد إذا كانت البلاد تدار من قبل أشخاص غير أكفاء"، موبخا بايدن على أزمة الهجرة التي لم يتم حلها على الحدود مع المكسيك، وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، فضلا عن عدد من المشاكل الأخرى.
ووفقا له، فإن "أسهل طريقة لعكس كل كوارث بايدن هي إعادتي إلى البيت الأبيض. وسنتأقلم مع هذا".
وأوضح ترامب، في وقت سابق، أنه إذا فاز في الانتخابات الأمريكية، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فقد يعقد قمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في يونيو/ حزيران 2025، لمناقشة مستقبل الحلف.
وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، الانتخابات الرئاسية، في 5 نوفمبر المقبل.
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