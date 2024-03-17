https://sputnikarabic.ae/20240317/رئيس-الدوما-نتيجة-الانتخابات-الرئاسية-الروسية-فاقت-التوقعات-1087090251.html

رئيس الدوما الروسي: نتائج الانتخابات أظهرت تماسك المجتمع وأعلى مستوى من الثقة في بوتين

رئيس الدوما الروسي: نتائج الانتخابات أظهرت تماسك المجتمع وأعلى مستوى من الثقة في بوتين

سبوتنيك عربي

هنأ رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأحد، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الانتخابات أظهرت... 17.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-17T20:30+0000

2024-03-17T20:30+0000

2024-03-17T20:40+0000

الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

روسيا

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وقال فولودين عبر قناته في "تلغرام"، اليوم الأحد، "تهانينا لفلاديمير بوتين بفوزه المقنع! وهذا انتصار لجميع مواطني بلدنا! الرئيس القوي يعني روسيا قوية!".وأشار فولودين إلى أن نتيجة الانتخابات "فاقت التوقعات"، معتبرا أن "هذا رد على أولئك الذين فعلوا كل شيء لمنع روسيا من أن تصبح قوية وسعوا إلى تدميرها".وأضاف، "لقد أظهرت الانتخابات تماسك المجتمع، فضلاً عن أعلى مستوى من الثقة في فلاديمير بوتين. بناء على هذا الدعم، يمكن لرئيسنا أن يفعل المزيد من أجل تنمية روسيا وتحسين رفاهية المواطنين".ويتصدر الرئيس بوتين الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.28% من الأصوات بعد فرز 59.01% من بطاقات الاقتراع، بحسب لجنة الانتخابات المركزية.هذا، وحدد مجلس الفيدرالية الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024 ، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في 15 و16 و17 آذار/مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام. ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.

https://sputnikarabic.ae/20240317/إعلان-النتائج-الأولية-للانتخابات-الرئاسية-الروسية-2024-1087084130.html

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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, روسيا