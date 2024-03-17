https://sputnikarabic.ae/20240317/رئيس-وزراء-أفريقيا-الوسطى-المناقشات-جارية-لتوقيع-عقود-للتعاون-العسكري-التقني-مع-روسيا-1087053017.html

رئيس وزراء أفريقيا الوسطى: المناقشات جارية لتوقيع عقود للتعاون العسكري التقني مع روسيا

رئيس وزراء أفريقيا الوسطى: المناقشات جارية لتوقيع عقود للتعاون العسكري التقني مع روسيا

سبوتنيك عربي

أكد رئيس وزراء أفريقيا الوسطى فيليكس مولوا، أن المناقشات جارية لتوقيع عقود بمجال التعاون العسكري التقني مع روسيا. 17.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-17T00:29+0000

2024-03-17T00:29+0000

2024-03-17T00:29+0000

روسيا

تعاون عسكري

أفريقيا

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سانت بطرسبرغ - سبوتنيك. وقال مولوا في مقابلة مع "سبوتنيك" ردا على سؤال حول إمكانية توقيع عقود للتعاون العسكري التقني "ليست لدي التفاصيل، لكن وزير الدفاع (كلود رامو بيرو) هو المسؤول عن هذا الملف، قد يكون قادرا على إعطائكم المزيد من التفاصيل، لكنني أعلم أن المناقشات جارية".هذا وبحث نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفتشوك، خلال اجتماع مع رئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى فيليكس مولوا، يوم 11 مارس/ آذار، أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني بين البلدين.وذكر المكتب الصحفي للحكومة الروسية في بيان، أن "اجتماع عمل عُقد بين نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفتشوك ورئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى فيليكس مولوا في موسكو".وأشار البيان إلى أنه "خلال المحادثات جرى بحث القضايا الراهنة للتعاون التجاري والاقتصادي والإنساني بين البلدين. وأولى الطرفان اهتمامًا خاصًا لتطوير التعاون في قطاعات الطاقة والزراعة والتعليم".وكان رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين-أرشانغ تواديرا قد زار موسكو في فبراير/ شباط المنصرم، حيث شارك في منتدى "روسيا الموحدة" الذي انعقد يومي 15 و17 من الشهر ذاته، والذي حضره كذلك ممثلون عن دول الآسيان وضيوف من أفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط.

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