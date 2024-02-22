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https://sputnikarabic.ae/20240222/الدول-الأفريقية-التي-حصلت-على-200-ألف-طن-من-الحبوب-الروسية-المجانية-1086300873.html
الدول الأفريقية التي حصلت على 200 ألف طن من الحبوب الروسية المجانية
الدول الأفريقية التي حصلت على 200 ألف طن من الحبوب الروسية المجانية
سبوتنيك عربي
الدول الأفريقية التي حصلت على 200 ألف طن من الحبوب الروسية المجانية
2024-02-22T08:18+0000
2024-02-22T08:20+0000
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وتم نقل الدفعة الأولى إلى الصومال في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي. وفي يناير/ كانون الثاني 2024، تم تسليم المساعدات الإنسانية إلى بوركينا فاسو، ومالي، والصومال، وإريتريا، وجمهورية أفريقيا الوسطى. وفي الوقت الحالي، يتم نقل الحبوب التي يتم تفريغها في ميناء بيرا (موزمبيق) إلى زيمبابوي.وأعلن هذا القرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة الروسية الأفريقية الثانية التي عقدت نهاية يوليو/ تموز الماضي، في سان بطرسبورغ. وتمت تغطية تكاليف النقل من قبل روسيا.اقرأ أيضا - خبير: روسيا تتجه نحو رقم قياسي جديد لتصدير القمح في موسم 2023-2024وقد يعجبك أيضا - سفن تنقل شحنة من القمح الروسي إلى دولة عربية في أفريقيا
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الدول الأفريقية التي حصلت على 200 ألف طن من الحبوب الروسية المجانية
الدول الأفريقية التي حصلت على 200 ألف طن من الحبوب الروسية المجانية

الدول الأفريقية التي حصلت على 200 ألف طن من الحبوب الروسية المجانية

08:18 GMT 22.02.2024 (تم التحديث: 08:20 GMT 22.02.2024)
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يشير الإنفوغراف من عمل فريق "سبوتنيك" إلى حجم المساعدات الإنسانية التي قدمتها روسيا الاتحادية إلى مالي وبوركينا فاسو وزيمبابوي والصومال وإريتريا وجمهورية أفريقيا الوسطى. وقد أبلغ وزير الزراعة الروسي رئيس روسيا فلاديمير بوتين بإتمام هذه المهمة في 20 فبراير/ شباط.
أكملت روسيا توريد 200 ألف طن من الحبوب إلى ست دول إفريقية - سبوتنيك عربي
أكملت روسيا توريد 200 ألف طن من الحبوب إلى ست دول أفريقية - سبوتنيك عربي
وتم نقل الدفعة الأولى إلى الصومال في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي. وفي يناير/ كانون الثاني 2024، تم تسليم المساعدات الإنسانية إلى بوركينا فاسو، ومالي، والصومال، وإريتريا، وجمهورية أفريقيا الوسطى. وفي الوقت الحالي، يتم نقل الحبوب التي يتم تفريغها في ميناء بيرا (موزمبيق) إلى زيمبابوي.
وأعلن هذا القرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة الروسية الأفريقية الثانية التي عقدت نهاية يوليو/ تموز الماضي، في سان بطرسبورغ. وتمت تغطية تكاليف النقل من قبل روسيا.
اقرأ أيضا - خبير: روسيا تتجه نحو رقم قياسي جديد لتصدير القمح في موسم 2023-2024
وقد يعجبك أيضا - سفن تنقل شحنة من القمح الروسي إلى دولة عربية في أفريقيا
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