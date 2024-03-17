https://sputnikarabic.ae/20240317/مسؤول-أمريكا-على-اتصال-مع-المجلس-الحاكم-بالنيجر-بعد-قرار-تعليق-الاتفاق-العسكري-1087053661.html

مسؤول: أمريكا على اتصال مع المجلس الحاكم بالنيجر بعد قرار تعليق الاتفاق العسكري

مسؤول: أمريكا على اتصال مع المجلس الحاكم بالنيجر بعد قرار تعليق الاتفاق العسكري

سبوتنيك عربي

أكد مسؤول عسكري أمريكي، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تجرى اتصالات مع المجلس العسكري الحاكم في النيجر بعد قراره تعليق اتفاق التعاون العسكري الثنائي، والذي... 17.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-17T02:44+0000

2024-03-17T02:44+0000

2024-03-17T02:45+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "نحن على علم بالبيان الذي أصدره المجلس الوطني لحماية الوطن (الحاكم في النيجر) على موقع فيسبوك (الخاص بتعليق اتفاقية التعاون العسكري)، والذي يأتي عقب مناقشات صريحة على المستويات العليا في نيامي هذا الأسبوع حول مخاوفنا بشأن مسار المجلس".والسبت، أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أن المجلس قرر إلغاء اتفاق عسكري مع الولايات المتحدة يسمح بتواجد قوات أميركية داخل أراضي البلاد، وذلك بشكل فوري.ونشر حساب المجلس العسكري الحاكم عبر منصة "إكس"، بيانًا رسميًا قال فيه إن "المجلس الوطني لحماية الوطن قرر إلغاء رسميًا اتفاقيات التعاون العسكري التي تربط البلاد بالولايات المتحدة الأمريكية".ونقل البيان عن المتحدث باسم المجلس العسكري أمادو عبد الرحمن قوله، إن المجلس "يعلن بمسؤوليته الكاملة، الإلغاء بأثر فوري للاتفاق المتعلق بوضع الأفراد العسكريين الأمريكيين والموظفين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الأميركية في أراضي جمهورية النيجر".ويأتي القرار في أعقاب زيارة قام بها مسؤولون أمريكيون هذا الأسبوع ترأستها مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في، وضمت الجنرال مايكل لانغلي قائد القيادة الأميركية في أفريقيا.وأكد أمادو، أن الوفد الأمريكي لم يتبع البروتوكول الدبلوماسي ولم يبلغ حكومة البلاد بموعد وصوله أو جدول أعماله.وللولايات المتحدة نحو 1100 جندي متمركزين في القاعدتين الجويتين والسفارة في نيامي.وتعد النيجر بمثابة قاعدة حيوية في المنطقة للجيش الأميركي، مما يسمح لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" بإجراء مهام استخباراتية ومراقبة واستطلاعية في مناطق الاضطرابات المجاورة مثل مالي وبوركينا فاسو.وكان البنتاغون أعلن في السابع من أيلول/سبتمبر أنه سيعيد تمركز قواته "كإجراء احترازي"، عبر نقل بعض الجنود من قاعدة في العاصمة نيامي إلى قاعدة جوية شمالا في منطقة أغاديز، وذلك غداة إعلان فرنسا سحب قواتها من البلاد.يذكر أنه في 27 يوليو 2023، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وتولي المجلس الوطني لحماية الوطن السلطتين التنفيذية والتشريعية، برئاسة الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي يتولى مهام رئيس الدولة.

https://sputnikarabic.ae/20240316/النيجر-تلغي-بمفعول-فوري-اتفاق-التعاون-العسكري-مع-الولايات-المتحدة-1087052833.html

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