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https://sputnikarabic.ae/20240317/ميزات-دبابة-تي-14-أرماتا-1087072423.html
ميزات دبابة تي-14 "أرماتا"
ميزات دبابة تي-14 "أرماتا"
سبوتنيك عربي
ميزات دبابة تي-14 "أرماتا"
2024-03-17T15:24+0000
2024-03-17T15:24+0000
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تعرفوا من خلال الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" على الخصائص الفنية والميزات لهذه المدرعة الحديثة.اقرأ أيضا - "روستيخ": دبابة "أرماتا" المحدثة تدخل الخدمة في الجيش الروسي
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ميزات دبابة تي-14 "أرماتا"
ميزات دبابة تي-14 "أرماتا"

ميزات دبابة تي-14 "أرماتا"

15:24 GMT 17.03.2024
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صرّح المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، سيرغي تشيميزوف، أن الدبابة الروسية "تي- 14" (أرماتا)، التي تم تحديثها، باتت موجودة في خدمة الجيش الروسي.
تعرفوا من خلال الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" على الخصائص الفنية والميزات لهذه المدرعة الحديثة.
دبابة تي-14 أرماتا - سبوتنيك عربي
دبابة تي-14 أرماتا - سبوتنيك عربي
اقرأ أيضا - "روستيخ": دبابة "أرماتا" المحدثة تدخل الخدمة في الجيش الروسي
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