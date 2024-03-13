https://sputnikarabic.ae/20240313/أمريكا-تعرب-عن-قلقها-إزاء-عدم-وجود-حوار-مع-روسيا-بشأن-الحد-من-التسلح-1086952858.html

أمريكا تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود حوار مع روسيا بشأن الحد من التسلح

أمريكا تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود حوار مع روسيا بشأن الحد من التسلح

سبوتنيك عربي

أكد نائب مدير الإدارة الوطنية للأمن النووي في وزارة الطاقة الأمريكية فرانك روز، اليوم الأربعاء، أن أمريكا تعتبر أنه من الضروري الحفاظ على الاتصالات مع روسيا... 13.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-13T16:05+0000

2024-03-13T16:05+0000

2024-03-13T16:05+0000

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وقال روز، خلال ندوة نظمها معهد "بروكنغز" الأمريكي: "نحن بحاجة إلى الحفاظ على قنوات الاتصال فيما يتعلق بالحد من الأسلحة للحد من المخاطر".وأكد روز أن إدارته تدرس بعناية ما إذا كانت هناك حاجة لتوسيع الترسانة النووية الأمريكية، ردًا على التحديات التي تفرضها روسيا والصين، وفق زعمه.وقال: "لجنة الموقف الاستراتيجي للولايات المتحدة قالت إننا قد نحتاج إلى أنواع أكثر، ومختلفة من الأسلحة للاستجابة للتحديات الأمنية المتنامية، وخاصة التحديات التي يفرضها اثنان من الأنداد، وما أود قوله الآن هو أن الإدارة لم تقرر بعد ما إذا كنا بحاجة إلى المزيد، ولكننا ندرس ذلك بعناية بالغة".وأشار إلى أن أمريكا ليست بحاجة إلى العودة إلى إجراء تجارب نووية، بالنظر إلى الاستثمارات التي ضُخت في مخزونها النووي.وأوضح روز أن الرأس الحربي "دبليو 93" المقرر نشره على متن غواصات الصواريخ الباليستية الأمريكية، هو أول رأس حربي من تصميم الولايات المتحدة خلال الأعوام الثلاثين الماضية لا يتم اختباره.موسكو: لا توجد أسس لاستئناف الحوار مع واشنطن بشأن مراقبة التسلحوفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا من وجهة النظر العسكرية والفنية مستعدة لحرب نووية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى صدام مباشر.وقال الرئيس بوتين، في مقابلة حصرية على قناة "روسيا 1" ووكالة "سبوتنيك" مع المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية ومقدم برنامج "أخبار الأسبوع"، دميتري كيسيلوف: "ثالوث روسيا النووي أكثر حداثة من أي ثالوث آخر، قائلا: "ثالوثنا، الثالوث النووي، أكثر حداثة من أي ثالوث آخر، ومثل هذا الثالوث لدينا فقط، والأمريكيين في الواقع. لقد أحرزنا تقدما أكبر بكثير هنا، فالعنصر النووي بأكمله لدينا أكثر حداثة. بشكل عام، لدينا تكافؤ تقريبي من حيث الحوامل والشحنات، لكن لدينا المزيد من الحداثة. الجميع يعرف هذا، والخبراء كلهم يعرفون".

https://sputnikarabic.ae/20240313/الرئيس-الروسي-مستعدون-لحرب-نووية-من-الناحية-العسكرية-والفنية-1086921433.html

https://sputnikarabic.ae/20240311/روسيا-الغرب-يحاول-جر-موسكو-إلى-سباق-التسلح-عبر-الخطاب-العسكري--1086885074.html

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