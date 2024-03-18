https://sputnikarabic.ae/20240318/أنطونوف-يؤكد-تعرض-الناخبين-بسفارة-روسيا-للترهيب-وأن-أمريكا-لن-تعترف-بنتائج-الانتخابات-1087101397.html

السفير الروسي لدى واشنطن يؤكد تعرض الناخبين في السفارة للترهيب

السفير الروسي لدى واشنطن يؤكد تعرض الناخبين في السفارة للترهيب

سبوتنيك عربي

أكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الاثنين، أن السفارة سوف ترسل مذكرة احتجاج لواشنطن، بشأن سوء إجراءات الأمن خلال التصويت في الانتخابات... 18.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-18T03:46+0000

2024-03-18T03:46+0000

2024-03-18T05:07+0000

أنطونوف

روسيا

الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

سفارة روسيا في أمريكا

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واشنطن - سبوتنيك. وقال السفير الروسي في تصريحات صحفية عقب إغلاق صناديق الاقتراع في السفارة، إن "الناس أكدوا أنهم يرغبون في زيارة السفارة بشكل أكبر، لكنهم يخشون على سلامتهم. لقد سألوا عما إذا كان من الممكن القبض عليهم وهم في طريقهم للخروج، ولسوء الحظ، لم أتمكن من تقديم أي ضمانات".وشدد أنطونوف على أن الأمن الأمريكي فشل في اتخاذ تدابير مناسبة لتوفير مناخ الأمن المناسب أثناء عملية التصويت، قائلًا: "لقد احترمتُ دائمًا عمل الخدمة السرية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، وفي معظم الحالات عندما لجأنا إليهم طلبًا للمساعدة، كانوا يعملون بفعالية، لكني لا أستطيع أن أقول ذلك اليوم".وأضاف: "سنرسل اليوم الاثنين، مذكرة دبلوماسية، وفي الاجتماعات المقبلة في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، سنعرب عن أقوى احتجاج فيما يتعلق بمسألة ضمان أمن السفارة الروسية".وشدد السفير الروسي لدى واشنطن، على أن جهاز الخدمة السرية سمح للخونة بإغلاق مدخل السفارة الروسية، والتدخل في توجه المواطنين الروس للتصويت.وأردف، قائلا: "علاوة على ذلك، سمحوا للمحرضين بالتحريض لمنع الناس من الذهاب إلى التصويت"، مؤكدًا أن "إغلاق مدخل السفارة أمر غير مقبول بكل بساطة، كما تجاهلت الخدمة السرية مخاوفنا، وهذا السلوك ببساطة غير مقبول".وذكر أن "هذه الانتخابات أظهرت أن الاهتمام بما يحدث في الوطن، وما ينبغي أن تكون عليه السياسة الخارجية للبلاد، بدأ يثير اهتمام عدد أكبر بكثير من الناس مقارنة بالسنوات السابقة، وهذا يشير إلى أن المغتربين لدينا قد نشطوا، وبدأ الناس يعتقدون أن مصير البلاد يعتمد على أصواتهم".ولفت إلى أن النتائج أظهرت موافقة المواطنين الروس على المسار الذي ينفذه الرئيس فلاديمير بوتين.واعتبر أنطونوف أنه "سيكون من السذاجة أن نتوقع أن الأميركيين سوف يعترفون بنتائج الانتخابات. الأميركيون لن يتخلوا عن مشروعهم المناهض لروسيا. أعتقد أنه في المستقبل القريب سيكون هناك تكثيف أكبر للأنشطة المناهضة لروسيا، وللرغبة في تقويض شرعية الزعيم الروسي".ومضى، قائلا: "لا ينبغي لنا أن نتوقع أي تحسن في العلاقات الروسية الأمريكية في المستقبل القريب"، مضيفا: "إنهم لن يهتموا بنا إلا عندما نحقق النصر الكامل في ساحة المعركة".وأكد أن "الانتخابات أظهرت أن تأثير ما يحدث في الوطن (على الروس الذين يعيشون في الولايات المتحدة) هائل جدًا"، لافتًا إلى أن "السياسة الخارجية للبلاد بدأت في إثارة قلق عدد أكبر من الناس عما كانت عليه في السنوات السابقة، وقد فشل المسار الأمريكي تجاه كراهية روسيا".وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات الرئاسية، في 17 مارس/ آذار 2024، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام، في 15 و16 و17 مارس الجاري، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى حوالي مليونين في الخارج.ودعا الرئيس بوتين في كلمة خاصة للشعب الروسي، جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنوها.

https://sputnikarabic.ae/20240317/بوتين-يؤكد-أن-روسيا-ليس-لديها-أي-مرشح-مفضل-في-انتخابات-الرئاسة-الأمريكية-1087096981.html

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أنطونوف, روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, سفارة روسيا في أمريكا