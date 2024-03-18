https://sputnikarabic.ae/20240318/إحباط-هجوم-إرهابي-على-خط-السكة-الحديدية-في-شبه-جزيرة-القرم-1087107324.html
إحباط هجوم إرهابي على خط السكة الحديدية في شبه جزيرة القرم
إحباط هجوم إرهابي على خط السكة الحديدية في شبه جزيرة القرم
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إحباط عمل إرهابي في شبه جزيرة القرم واعتقال عميلة للمخابرات الأوكرانية كانت تخطط لإضرام النار في صندوق لوحات... 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T10:44+0000
2024-03-18T10:44+0000
2024-03-18T10:44+0000
روسيا
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وجاء في بيان جهاز الأمن: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عملية تحضير لتنفيذ عمل إرهابي على أراضي جمهورية القرم. ونتيجة للتدابير المتخذة في سمفيروبول تم اعتقال مواطنة روسية من مواليد عام 1999، كلفتها المخابرات الأوكرانية بالإعداد لتنفيذ عمل إرهابي من خلال إضرام النار في صندوق التحكم والبرمجة الذي يعود لشركة "السكك الحديدية للقرم" وذلك بهدف التسبب بخلل للنقل العسكري.وأضاف البيان: "تم توثيق تورط المدعى عليها بجرم الخيانة العظمى أيضًا وفقًا للمادة 275 من القانون الجنائي الروسي، التي تنص على عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة".وفي وقت سابق، صرح مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن نظام كييف، على خلفية الإخفاقات العسكرية، بدأ في تكثيف نشاطه السري، وإرسال عملاء ومخربين إلى روسيا.قال بورتنيكوف على هامش اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية: "مع الأخذ في الاعتبار العمليات التي تجري على خط المواجهة، بدأ نظام كييف في تكثيف نشاطه السري وإرسال عملاء ومخربين وإقامة علاقات مع هؤلاء الأشخاص الموجودين على أراضينا من أجل إلحاق الضرر بنا، كما يقال، من الخطوط الخلفية".وأكد أن جهاز الأمن الفيدرالي يتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية العملاء والمخربين الأوكرانيين في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240317/الأجهزة-الأمنية-الروسية-تحبط-محاولة-اغتيال-أحد-المقربين-من--الرئيس-بوتين-1087066596.html
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روسيا
إحباط هجوم إرهابي على خط السكة الحديدية في شبه جزيرة القرم
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إحباط عمل إرهابي في شبه جزيرة القرم واعتقال عميلة للمخابرات الأوكرانية كانت تخطط لإضرام النار في صندوق لوحات التحكم ببرمجة وحركة خط سكة الحديد لتعطيل النقل العسكري.
وجاء في بيان جهاز الأمن: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عملية تحضير لتنفيذ عمل إرهابي على أراضي جمهورية القرم. ونتيجة للتدابير المتخذة في سمفيروبول تم اعتقال مواطنة روسية من مواليد عام 1999، كلفتها المخابرات الأوكرانية بالإعداد لتنفيذ عمل إرهابي من خلال إضرام النار في صندوق التحكم والبرمجة الذي يعود لشركة "السكك الحديدية للقرم" وذلك بهدف التسبب بخلل للنقل العسكري.
وأضاف البيان: "تم توثيق تورط المدعى عليها بجرم الخيانة العظمى أيضًا وفقًا للمادة 275 من القانون الجنائي الروسي، التي تنص على عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة".
وفي وقت سابق، صرح مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن نظام كييف، على خلفية الإخفاقات العسكرية، بدأ في تكثيف نشاطه السري، وإرسال عملاء ومخربين إلى روسيا.
قال بورتنيكوف على هامش اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية
: "مع الأخذ في الاعتبار العمليات التي تجري على خط المواجهة، بدأ نظام كييف في تكثيف نشاطه السري وإرسال عملاء ومخربين وإقامة علاقات مع هؤلاء الأشخاص الموجودين على أراضينا من أجل إلحاق الضرر بنا، كما يقال، من الخطوط الخلفية".
وأكد أن جهاز الأمن الفيدرالي يتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية العملاء والمخربين الأوكرانيين في روسيا.