https://sputnikarabic.ae/20240317/الأجهزة-الأمنية-الروسية-تحبط-محاولة-اغتيال-أحد-المقربين-من--الرئيس-بوتين-1087066596.html
الأجهزة الأمنية الروسية تحبط محاولة اغتيال أحد المقربين من الرئيس بوتين
الأجهزة الأمنية الروسية تحبط محاولة اغتيال أحد المقربين من الرئيس بوتين
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا" في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن الأجهزة الأمنية الخاصة الروسية أحبطت في بيرديانسك محاولة اغتيال أحد المقربين من... 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T11:27+0000
2024-03-17T11:27+0000
2024-03-17T11:37+0000
روسيا
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "كان الإرهابيون الأوكرانيون يستعدون لهجوم إرهابي، لكن لم يحدث شيء. تم إحباط خططهم الإجرامية بسبب التصرفات المهنية للأجهزة الخاصة الروسية".وأشار إلى أن البحث جار عن كل من شارك في الإعداد للهجوم الإرهابي.وفي الليلة السابقة، أبلغت الخدمات العملياتية عن انفجار عبوة ناسفة في بيرديانسك، لكن لم تقع إصابات.وفي المناطق الجديدة من روسيا، يجري التصويت في الانتخابات الرئاسية لأول مرة. وحتى الساعة 12:00 بتوقيت موسكو، تجاوزت نسبة المشاركة في مقاطعة زابوروجيه 80%.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240317/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ميرنوي-على-محور-جنوب-دونيتسك-1087065844.html
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روسيا
الأجهزة الأمنية الروسية تحبط محاولة اغتيال أحد المقربين من الرئيس بوتين
11:27 GMT 17.03.2024 (تم التحديث: 11:37 GMT 17.03.2024)
صرح رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا" في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن الأجهزة الأمنية الخاصة الروسية أحبطت في بيرديانسك محاولة اغتيال أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "كان الإرهابيون الأوكرانيون يستعدون لهجوم إرهابي، لكن لم يحدث شيء. تم إحباط خططهم الإجرامية بسبب التصرفات المهنية للأجهزة الخاصة الروسية".
وأشار إلى أن البحث جار عن كل من شارك في الإعداد للهجوم الإرهابي.
وفي الليلة السابقة، أبلغت الخدمات العملياتية عن انفجار عبوة ناسفة في بيرديانسك، لكن لم تقع إصابات.
وفي المناطق الجديدة من روسيا، يجري التصويت في الانتخابات الرئاسية لأول مرة. وحتى الساعة 12:00 بتوقيت موسكو، تجاوزت نسبة المشاركة في مقاطعة زابوروجيه 80%.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.