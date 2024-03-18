https://sputnikarabic.ae/20240318/الكرملين-الولايات-المتحدة-منخرطة-بعمق-في--الصراع--في-أوكرانيا-1087107028.html

الكرملين: أمريكا منخرطة بعمق في الصراع الأوكراني

الكرملين: أمريكا منخرطة بعمق في الصراع الأوكراني

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية متورطة بشكل كبير في الصراع الدائر في أوكرانيا، وهي (أمريكا) في حالة حرب مع... 18.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-18T10:33+0000

2024-03-18T10:33+0000

2024-03-18T10:59+0000

روسيا

العالم

الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054547_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_75d5482d79fa0dfd06c26a6062d710e3.jpg

وقال بيسكوف، تعليقا على التصريحات الأمريكية بشأن انعدام الحرية وعدم النزاهة في الانتخابات الرئاسية في روسيا: "الكرملين لا يتفق مع التقييم الأمريكي للانتخابات في روسيا، نظرا لأن الولايات المتحدة الأمريكية بحكم الأمر الواقع هي دولة متورطة بعمق في الصراع في أوكرانيا، وهذه الدولة (أمريكا)، في الواقع، في حالة حرب معنا".وأضاف بيسكوف للصحفيين: "إذا تحدثنا عن عدم شرعية الانتخابات في بلدنا، فربما نحتاج إلى الحديث عن عدم شرعية 87% من أصوات سكان بلدنا، التي تم الإدلاء بها لصالح الرئيس بوتين. هذا أمر سخيف".وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، في الفترة من 15 إلى 17 مارس/ آذار 2024.وأغلقت مساء يوم أمس الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في روسيا، أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات، في جميع المراكز، وإرسالها إلى العاصمة موسكو.وتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا، ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.وقال بوتين، في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاءوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".

https://sputnikarabic.ae/20240318/رئيسة-لجنة-الانتخابات-الروسية-وقوع-أكثر-من-12-مليون-هجوم-سيبراني-منذ-بداية-حملة-الانتخابات-1087106778.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024