https://sputnikarabic.ae/20240318/الكرملين-الولايات-المتحدة-منخرطة-بعمق-في--الصراع--في-أوكرانيا-1087107028.html
الكرملين: أمريكا منخرطة بعمق في الصراع الأوكراني
الكرملين: أمريكا منخرطة بعمق في الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية متورطة بشكل كبير في الصراع الدائر في أوكرانيا، وهي (أمريكا) في حالة حرب مع... 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T10:33+0000
2024-03-18T10:33+0000
2024-03-18T10:59+0000
روسيا
العالم
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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وقال بيسكوف، تعليقا على التصريحات الأمريكية بشأن انعدام الحرية وعدم النزاهة في الانتخابات الرئاسية في روسيا: "الكرملين لا يتفق مع التقييم الأمريكي للانتخابات في روسيا، نظرا لأن الولايات المتحدة الأمريكية بحكم الأمر الواقع هي دولة متورطة بعمق في الصراع في أوكرانيا، وهذه الدولة (أمريكا)، في الواقع، في حالة حرب معنا".وأضاف بيسكوف للصحفيين: "إذا تحدثنا عن عدم شرعية الانتخابات في بلدنا، فربما نحتاج إلى الحديث عن عدم شرعية 87% من أصوات سكان بلدنا، التي تم الإدلاء بها لصالح الرئيس بوتين. هذا أمر سخيف".وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، في الفترة من 15 إلى 17 مارس/ آذار 2024.وأغلقت مساء يوم أمس الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في روسيا، أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات، في جميع المراكز، وإرسالها إلى العاصمة موسكو.وتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا، ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.وقال بوتين، في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاءوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".
https://sputnikarabic.ae/20240318/رئيسة-لجنة-الانتخابات-الروسية-وقوع-أكثر-من-12-مليون-هجوم-سيبراني-منذ-بداية-حملة-الانتخابات-1087106778.html
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روسيا, العالم, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
روسيا, العالم, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
الكرملين: أمريكا منخرطة بعمق في الصراع الأوكراني
10:33 GMT 18.03.2024 (تم التحديث: 10:59 GMT 18.03.2024)
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية متورطة بشكل كبير في الصراع الدائر في أوكرانيا، وهي (أمريكا) في حالة حرب مع روسيا.
وقال بيسكوف، تعليقا على التصريحات الأمريكية بشأن انعدام الحرية وعدم النزاهة في الانتخابات الرئاسية في روسيا: "الكرملين لا يتفق مع التقييم الأمريكي للانتخابات في روسيا، نظرا لأن الولايات المتحدة الأمريكية بحكم الأمر الواقع هي دولة متورطة بعمق في الصراع في أوكرانيا، وهذه الدولة (أمريكا)، في الواقع، في حالة حرب معنا".
وأشار إلى أنه في ظل هذه الظروف، لا يمكن للمرء أن يتوقع تقييمات أخرى من الولايات المتحدة، وهذا الرأي ليس مهما بالنسبة للكرملين، ونحن لسنا مستعدين للاستماع إليهم.
وأضاف بيسكوف للصحفيين: "إذا تحدثنا عن عدم شرعية الانتخابات في بلدنا، فربما نحتاج إلى الحديث عن عدم شرعية 87% من أصوات سكان بلدنا، التي تم الإدلاء بها لصالح الرئيس بوتين. هذا أمر سخيف".
وتابع: "نتائج فريدة تمامًا للرئيس بوتين، مستوى الدعم الشعبي، فوز مطلق كمرشح. وبالطبع، التأكيد الأكثر بلاغة على دعم شعب بلادنا لرئيسهم والتماسك حول طريقه".
وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، في الفترة من 15 إلى 17 مارس/ آذار 2024.
وأغلقت مساء يوم أمس الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في روسيا، أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات، في جميع المراكز، وإرسالها إلى العاصمة موسكو.
وتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا، ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.
وقال بوتين، في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاءوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".