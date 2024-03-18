https://sputnikarabic.ae/20240318/رئيسة-لجنة-الانتخابات-الروسية-وقوع-أكثر-من-12-مليون-هجوم-سيبراني-منذ-بداية-حملة-الانتخابات-1087106778.html
بامفيلوفا: وقوع أكثر من 12 مليون هجوم سيبراني منذ بداية حملة الانتخابات الرئاسية الروسية
بامفيلوفا: وقوع أكثر من 12 مليون هجوم سيبراني منذ بداية حملة الانتخابات الرئاسية الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، اليوم الاثنين، بأن الفارق الرئيسي بين الانتخابات الرئاسية الحالية والانتخابات السابقة هو الهجمات... 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T10:07+0000
2024-03-18T10:07+0000
2024-03-18T10:09+0000
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
روسيا
العالم
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وقالت بامفيلوفا: "لقد وقع أكثر من 12 مليون هجوم سيبراني منذ بداية حملة الانتخابات الرئاسية، وهذا أكثر بـ150 مرة من المعتاد في الانتخابات".وأشارت إلى أنه "منذ بداية التصويت... تم تسجيل أكثر من 19.8 ألف تأثير خطير محتمل ذو خطورة عالية ومتوسطة على الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية الروسية، بما في ذلك 10 هجمات موجهة بشكل مقصود لحجب الخدمة، بمدة إجمالية بلغت 41 دقيقة"، مضيفة بأنه على الرغم من الهجمات فإن "النظام يعمل بشكل طبيعي".وحدد المجلس الفيدرالي الروسي، موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024، واستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام، 15 و16 و17 مارس الجاري، وكان هناك أربعة مرشحين مسجلين في لجنة الانتخابات المركزية الروسية يتنافسون على منصب رئيس الدولة وهم ليونيد سلوتسكي، ونيكولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف، وفلاديمير بوتين.وتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا، ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.وقال بوتين، في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاءوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".
https://sputnikarabic.ae/20240318/المجلس-الفيدرالي-الروسي-المحاولات-من-الخارج-للتأثير-على-الانتخابات-الرئاسية-باءت-بالفشل-1087105040.html
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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, روسيا, العالم
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, روسيا, العالم
بامفيلوفا: وقوع أكثر من 12 مليون هجوم سيبراني منذ بداية حملة الانتخابات الرئاسية الروسية
10:07 GMT 18.03.2024 (تم التحديث: 10:09 GMT 18.03.2024)
أفادت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، اليوم الاثنين، بأن الفارق الرئيسي بين الانتخابات الرئاسية الحالية والانتخابات السابقة هو الهجمات السيبرانية، حيث أن عددها بلغ أكثر بـ150 مرة من المعتاد.
وقالت بامفيلوفا: "لقد وقع أكثر من 12 مليون هجوم سيبراني منذ بداية حملة الانتخابات الرئاسية، وهذا أكثر بـ150 مرة من المعتاد في الانتخابات".
وأضافت: "الغرب في هذا الأمر متحد أكثر من أي وقت مضى ضد روسيا".
وأشارت إلى أنه "منذ بداية التصويت... تم تسجيل أكثر من 19.8 ألف تأثير خطير محتمل ذو خطورة عالية ومتوسطة على الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية الروسية، بما في ذلك 10 هجمات موجهة بشكل مقصود لحجب الخدمة، بمدة إجمالية بلغت 41 دقيقة"، مضيفة بأنه على الرغم من الهجمات فإن "النظام يعمل بشكل طبيعي".
ووفقا لها، فإنه "منذ بداية التصويت، تم إحباط أكثر من 420 ألف هجوم على موارد التصويت الإلكتروني عن بعد، وكان الهجوم الرئيسي موجه إلى بوابة التصويت ذاتها. لقد أرادوا تعطيل عملية التصويت".
وحدد المجلس الفيدرالي الروسي، موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024، واستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام، 15 و16 و17 مارس الجاري، وكان هناك أربعة مرشحين مسجلين في لجنة الانتخابات المركزية الروسية يتنافسون على منصب رئيس الدولة وهم ليونيد سلوتسكي، ونيكولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف، وفلاديمير بوتين.
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية الروسية، بعد فرز 99.72% من أوراق الاقتراع، تصدرالرئيس بوتين نتائج الانتخابات بـ87.3% من الأصوات، في حين حصل خاريتونوف على 4.3%، ودافانكوف على 3.83%، وسلوتسكي على 3.21% من الأصوات.
وتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا، ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.
وقال بوتين، في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاءوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".