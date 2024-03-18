https://sputnikarabic.ae/20240318/المجلس-الفيدرالي-الروسي-المحاولات-من-الخارج-للتأثير-على-الانتخابات-الرئاسية-باءت-بالفشل-1087105040.html

المجلس الفيدرالي الروسي: المحاولات من الخارج للتأثير على الانتخابات الرئاسية باءت بالفشل

المجلس الفيدرالي الروسي: المحاولات من الخارج للتأثير على الانتخابات الرئاسية باءت بالفشل

سبوتنيك عربي

صرحت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، بأن التدخل الخارجي القوي وغير المسبوق في الانتخابات الرئاسية الروسية، لم يؤثر على إرادة المواطنين. 18.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-18T08:39+0000

2024-03-18T08:39+0000

2024-03-18T08:39+0000

روسيا

الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

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وقالت ماتفيينكو: "أما بالنسبة للتدخل، فقد كان قويا وغير مسبوق، وحتى قبل وقت بعيد وقريب من بدء الانتخابات، وقد رأيناه وتتبعناه. أولا وقبل كل شيء، الهجمات المعلوماتية، لم تكن بمئات الآلاف بل بالملايين من الهجمات على مواقعنا وعلى نظامنا، لكن لم يحدث شيء".وحدد المجلس الفيدرالي الروسي، موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024، واستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام، 15 و16 و17 مارس الجاري، وكان هناك أربعة مرشحين مسجلين في لجنة الانتخابات المركزية الروسية يتنافسون على منصب رئيس الدولة وهم ليونيد سلوتسكي، ونيكولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف، وفلاديمير بوتين.ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية الروسية، بعد فرز 99.72% من أوراق الاقتراع، تصدرالرئيس بوتين نتائج الانتخابات بـ 87.3% من الأصوات، في حين حصل خاريتونوف على 4.3%، ودافانكوف على 3.83%، وسلوتسكي على3.21%.وأغلقت مساء يوم أمس الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في روسيا، أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات، في جميع المراكز، وإرسالها إلى العاصمة موسكو.وتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا، ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.وقال بوتين، في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاءوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".

https://sputnikarabic.ae/20240318/بوتين-يتقدم-في-سانت-بطرسبورغ-بنسبة-8165--من-الأصوات-1087103637.html

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روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024