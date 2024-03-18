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https://sputnikarabic.ae/20240318/المجلس-الفيدرالي-الروسي-المحاولات-من-الخارج-للتأثير-على-الانتخابات-الرئاسية-باءت-بالفشل-1087105040.html
المجلس الفيدرالي الروسي: المحاولات من الخارج للتأثير على الانتخابات الرئاسية باءت بالفشل
المجلس الفيدرالي الروسي: المحاولات من الخارج للتأثير على الانتخابات الرئاسية باءت بالفشل
سبوتنيك عربي
صرحت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، بأن التدخل الخارجي القوي وغير المسبوق في الانتخابات الرئاسية الروسية، لم يؤثر على إرادة المواطنين. 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T08:39+0000
2024-03-18T08:39+0000
روسيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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وقالت ماتفيينكو: "أما بالنسبة للتدخل، فقد كان قويا وغير مسبوق، وحتى قبل وقت بعيد وقريب من بدء الانتخابات، وقد رأيناه وتتبعناه. أولا وقبل كل شيء، الهجمات المعلوماتية، لم تكن بمئات الآلاف بل بالملايين من الهجمات على مواقعنا وعلى نظامنا، لكن لم يحدث شيء".وحدد المجلس الفيدرالي الروسي، موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024، واستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام، 15 و16 و17 مارس الجاري، وكان هناك أربعة مرشحين مسجلين في لجنة الانتخابات المركزية الروسية يتنافسون على منصب رئيس الدولة وهم ليونيد سلوتسكي، ونيكولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف، وفلاديمير بوتين.ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية الروسية، بعد فرز 99.72% من أوراق الاقتراع، تصدرالرئيس بوتين نتائج الانتخابات بـ 87.3% من الأصوات، في حين حصل خاريتونوف على 4.3%، ودافانكوف على 3.83%، وسلوتسكي على3.21%.وأغلقت مساء يوم أمس الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في روسيا، أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات، في جميع المراكز، وإرسالها إلى العاصمة موسكو.وتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا، ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.وقال بوتين، في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاءوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".
https://sputnikarabic.ae/20240318/بوتين-يتقدم-في-سانت-بطرسبورغ-بنسبة-8165--من-الأصوات-1087103637.html
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روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

المجلس الفيدرالي الروسي: المحاولات من الخارج للتأثير على الانتخابات الرئاسية باءت بالفشل

08:39 GMT 18.03.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في كونستانتينوفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في كونستانتينوفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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صرحت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، بأن التدخل الخارجي القوي وغير المسبوق في الانتخابات الرئاسية الروسية، لم يؤثر على إرادة المواطنين.
وقالت ماتفيينكو: "أما بالنسبة للتدخل، فقد كان قويا وغير مسبوق، وحتى قبل وقت بعيد وقريب من بدء الانتخابات، وقد رأيناه وتتبعناه. أولا وقبل كل شيء، الهجمات المعلوماتية، لم تكن بمئات الآلاف بل بالملايين من الهجمات على مواقعنا وعلى نظامنا، لكن لم يحدث شيء".

وأضافت: "تمكن نظامنا الانتخابي، وبشكل عام، نظام الدولة، من مقاومة ذلك، ولم يتمكنوا بأي حال من الأحوال من التأثير على إرادة المواطنين. لقد صمدنا، وهو ما يؤكد مرة أخرى مرونة واستقرار نظام دولتنا".

وحدد المجلس الفيدرالي الروسي، موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024، واستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام، 15 و16 و17 مارس الجاري، وكان هناك أربعة مرشحين مسجلين في لجنة الانتخابات المركزية الروسية يتنافسون على منصب رئيس الدولة وهم ليونيد سلوتسكي، ونيكولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف، وفلاديمير بوتين.
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية الروسية، بعد فرز 99.72% من أوراق الاقتراع، تصدرالرئيس بوتين نتائج الانتخابات بـ 87.3% من الأصوات، في حين حصل خاريتونوف على 4.3%، ودافانكوف على 3.83%، وسلوتسكي على3.21%.
فلاديمير بوتين يزور مقره الانتخابي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2024
بوتين يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية في سانت بطرسبورغ بنسبة 81.65 % من الأصوات
07:20 GMT
وأغلقت مساء يوم أمس الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في روسيا، أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات، في جميع المراكز، وإرسالها إلى العاصمة موسكو.
وتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا، ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.
وقال بوتين، في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاءوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".
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