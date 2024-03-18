https://sputnikarabic.ae/20240318/بوتين-يتقدم-في-سانت-بطرسبورغ-بنسبة-8165--من-الأصوات-1087103637.html
بوتين يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية في سانت بطرسبورغ بنسبة 81.65 % من الأصوات
بوتين يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية في سانت بطرسبورغ بنسبة 81.65 % من الأصوات
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية في مدينة سانت بطرسبورغ، مكسيم ميكسين، اليوم الأثنين، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية في... 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T07:20+0000
2024-03-18T07:20+0000
2024-03-18T07:49+0000
روسيا
العالم
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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وقال ميكسين عبر "تلغرام": "في مدينة سانت بطرسبورغ، يقترب فرز نتائج التصويت من نهايته. وفي الوقت الحالي، تم فرز 99.29 % من أوراق الاقتراع".وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية، التي استمرت ثلاثة أيام، 74%، بحسب البيانات الأولية.وحصل بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية على نسبة 87.31 في المئة من الأصوات بعد فرز 99.70 في المئة من أوراق الاقتراع، بحسب لجنة الانتخابات المركزية.وأغلقت مساء يوم أمس الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في روسيا، أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات في جميع المراكز وإرسالها إلى العاصمة موسكو.وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الأحد، عن امتنانه للروس، الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.
https://sputnikarabic.ae/20240318/بوتين-يحصل-على-على-8733--من-الأصوات-بعد-فرز-9952--من-الأصوات-1087102322.html
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روسيا, العالم, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
روسيا, العالم, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
بوتين يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية في سانت بطرسبورغ بنسبة 81.65 % من الأصوات
07:20 GMT 18.03.2024 (تم التحديث: 07:49 GMT 18.03.2024)
أفاد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية في مدينة سانت بطرسبورغ، مكسيم ميكسين، اليوم الأثنين، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية في سانت بطرسبورغ، بنسبة 81.65 % من الأصوات، بعد فرز 99.29 % من أوراق الاقتراع.
وقال ميكسين عبر "تلغرام": "في مدينة سانت بطرسبورغ، يقترب فرز نتائج التصويت من نهايته. وفي الوقت الحالي، تم فرز 99.29 % من أوراق الاقتراع".
ووفقا للبيانات، حصل الرئيس فلاديمير بوتين، على 81.65 % من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف على 7.01 %، وليونيد سلوتسكي على 5.13 %، ونيكولاي خاريتونوف على 3.49 %.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية، التي استمرت ثلاثة أيام، 74%، بحسب البيانات الأولية.
وتصدر بوتين نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية في العديد من الجمهوريات والمقاطعات والمدن الرورسية بنسبة كبيرة بعد فرز عدد كبير من أوراق الاقتراع.
وحصل بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية على نسبة 87.31 في المئة من الأصوات بعد فرز 99.70 في المئة من أوراق الاقتراع، بحسب لجنة الانتخابات المركزية.
وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، في الفترة من 15 إلى 17 مارس/ آذار 2024.
وأغلقت مساء يوم أمس الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في روسيا، أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات في جميع المراكز وإرسالها إلى العاصمة موسكو.
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الأحد، عن امتنانه للروس، الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.