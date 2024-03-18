https://sputnikarabic.ae/20240318/بوتين-يتقدم-في-سانت-بطرسبورغ-بنسبة-8165--من-الأصوات-1087103637.html

بوتين يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية في سانت بطرسبورغ بنسبة 81.65 % من الأصوات

بوتين يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية في سانت بطرسبورغ بنسبة 81.65 % من الأصوات

سبوتنيك عربي

أفاد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية في مدينة سانت بطرسبورغ، مكسيم ميكسين، اليوم الأثنين، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية في... 18.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-18T07:20+0000

2024-03-18T07:20+0000

2024-03-18T07:49+0000

روسيا

العالم

الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

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وقال ميكسين عبر "تلغرام": "في مدينة سانت بطرسبورغ، يقترب فرز نتائج التصويت من نهايته. وفي الوقت الحالي، تم فرز 99.29 % من أوراق الاقتراع".وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية، التي استمرت ثلاثة أيام، 74%، بحسب البيانات الأولية.وحصل بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية على نسبة 87.31 في المئة من الأصوات بعد فرز 99.70 في المئة من أوراق الاقتراع، بحسب لجنة الانتخابات المركزية.وأغلقت مساء يوم أمس الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في روسيا، أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات في جميع المراكز وإرسالها إلى العاصمة موسكو.وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الأحد، عن امتنانه للروس، الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.

https://sputnikarabic.ae/20240318/بوتين-يحصل-على-على-8733--من-الأصوات-بعد-فرز-9952--من-الأصوات-1087102322.html

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