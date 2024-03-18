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بوتين يلتقي بمرشحي الرئاسة الذين شاركوا في الانتخابات الأخيرة
https://sputnikarabic.ae/20240318/بوتين-الحملة-الانتخابية-كانت-حضارية-والتزمت-بالقانون-الروسي-بشكل-تام-1087117926.html
بوتين يلتقي بمرشحي الرئاسة الذين شاركوا في الانتخابات الأخيرة
بوتين يلتقي بمرشحي الرئاسة الذين شاركوا في الانتخابات الأخيرة
سبوتنيك عربي
التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمرشحي الرئاسة الذين شاركوا في الانتخابات الأخيرة، مؤكدا أنه "يجب علينا مواصلة العمل المشترك النشط في البرلمان وتعزيز... 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T15:02+0000
2024-03-18T15:08+0000
روسيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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وأشار بوتين إلى أن الحملة الانتخابية كانت حضارية والتزمت بالقانون الروسي بشكل كامل.
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روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

بوتين يلتقي بمرشحي الرئاسة الذين شاركوا في الانتخابات الأخيرة

15:02 GMT 18.03.2024 (تم التحديث: 15:08 GMT 18.03.2024)
© Sputnik . Pavel Byrkin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2024
© Sputnik . Pavel Byrkin
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التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمرشحي الرئاسة الذين شاركوا في الانتخابات الأخيرة، مؤكدا أنه "يجب علينا مواصلة العمل المشترك النشط في البرلمان وتعزيز الأفكار من أجل تنمية البلاد".
وأشار بوتين إلى أن الحملة الانتخابية كانت حضارية والتزمت بالقانون الروسي بشكل كامل.
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